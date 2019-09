Chance nutzen : Hotline: IHK vermittelt 100 Azubis

Langenfeld/Monheim Auch nach Beginn des Ausbildungsjahres bekommen junge Bewerber Hilfe.

Rund 400 junge Menschen aus Düsseldorf und dem Kreis Mettmann haben im Sommer 2019 den „heißen Draht“ zur IHK-Ausbildungshotline genutzt. Rund 100 von ihnen konnten bereits erfolgreich in Ausbildung vermittelt werden, teilte die Industrie- und Handelskammer jetzt mit. Weitere 90 seien derzeit noch in der Vermittlung. „Auch jetzt stehen unsere Berater täglich weiter für Anfragen und Beratung zur Verfügung“, sagt Jens Peschner, Bereichsleiter Matching und Projekte. „Interessierte sollten sich möglichst schnell bei uns melden, um noch in diesem Jahr mit einer Ausbildung beginnen zu können. Denn noch warten rund 600 unbesetzte und attraktive IHK-Ausbildungsplätze auf Bewerberinnen und Bewerber.“