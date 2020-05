Wiedereröffnung steht bevor : Hotels und Privatzimmer nach Zwangspause bald startklar

Langenfeld/Monheim Die Hotels und andere Beherbergungsbetriebe in Langenfeld und Monheim bereiten nach der corona-bedingten Schließung und erheblichen Einbußen die Wiedereröffnung vor. Es gibt bereits viele Anfragen für den Campingplatz in Baumberg.

An Christi Himmelfahrt (21. Mai) dürfen Hotels für Touristen nach der Zwangsschließung wegen Corona wieder öffnen. Eine Erleichterung auch für hiesige Hotelbetreiber. Dennoch: Mit dem großen Ansturm rechnen sie noch lange nicht. „Das wird noch dauern, bis die Gäste wiederkommen“, sagt Safet Jarovic, der seit 17 Jahren das Hotel Jahnhaus in Langenfeld betreibt. Besonders getroffen habe ihn die Absage der Düsseldorfer Messe Druck und Papier, die alle vier Jahre für ausgebuchte Zimmer sorgt. „Das waren gute Einnahmen, mit denen ich gerechnet habe. In diesem Jahr kommen sie nicht rein“, sagt Jarovic. Seine zwölf Zimmer sind sonst durch Monteure, Geschäftsleute und Hochzeitsgesellschaften belegt. Seit 19. März steht der Betrieb weitestgehend still. Auch das dazugehörige Lokal musste schließen. „Wenn wir alle Bedingungen kennen, können wir wieder öffnen“, sagt der Hotelbesitzer. „Doch die sind noch unbekannt. Platz haben wir genug, um die Tische auseinander zu stellen. Besonders auf der Terrasse.“ Seine fünf Mitarbeiter hat Jarovic in Kurzarbeit geschickt und hofft, sie bald wieder einstellen zu können.

Im Monheimer Comfort-Hotel am Rhein rechnet Hoteldirektor Sebastian Fissenewert mit ein bis drei Wochen, bis er wieder Gäste empfangen kann. „Den ganz genauen Zeitpunkt weiß ich noch nicht.“ Die 178 Zimmer waren vor der Corona-Zwangsschließung hauptsächlich mit Geschäftsreisenden und Messebesuchern belegt. „Am Wochenende kamen auch mal Touristen aus Belgien und Holland für eine Shoppingtour in Düsseldorf“, sagt Fissenewert. „Wir hätten zwar für Geschäftsreisende öffnen dürfen. Das haben wir aber aus Sorge um unsere Mitarbeiter nicht gemacht. Das Ansteckungsrisiko war uns zu groß. Das Hotel war komplett geschlossen.“ Letztlich sei das auch nicht wirtschaftlich gewesen. Stolz ist er darauf, dass von den 17 Mitarbeitern niemandem gekündigt wurde. Abstandmarkierungen sind schon angebracht, genügend Desinfektionsmittel da. Tassen und Gläser wurden aus den Zimmern entfernt, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Genügend Platz sei vorhanden, um die Abstandregeln einzuhalten. „Wir überlegen gerade Frühstückvarianten“, so Fissenewert. Übernachtungsschnäppchen im Comfort-Hotel wird es nicht geben. „Damit kann man die Menschen nicht ködern, die Angst haben. Ich hoffe, dass unsere Kooperationspartner in den Unternehmen wieder auf uns zukommen, sobald es möglich ist.“

Info Tourismus im Kreis Mettmann Kapazitäten Insgesamt 103 Hotels mit mehr als 10 Zimmern gibt es im Kreis, kleinere Betriebe und Ferienwohnungen werden nicht dazu gezählt. Hilfestellung Unter https://sonderlage-kreis-mettmann.de und https://neanderland.de/fuertouristiker gibt es im Internet umfangreiche Informationen zu Hilfsprogrammen für die von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen.

Das Feriendomizil im klassischen Sinn gibt es in Langenfeld und Monheim so gut wie nicht. Wohl aber Privatunterkünfte, die an Monteure und Saisonarbeitskräfte vermietet werden. Barabra Kurzreuther hat in Monheim zwei Wohnungen und ein Häuschen, die sie oft an osteuropäische Arbeitskräfte vermietet. „Natürlich ist auch mir die Hälfte an Mietern weggebrochen“, sagt sie. Entfernt lebende Gäste, die etwa sonst an einem Wochenende Mutter oder Vater besuchen, kommen nicht mehr. „Ich hatte viele Absagen. Aber ich selbst habe auch jetzt noch Angst“, sagt Kurzreuther. „Die Abstände müssen gewahrt sein, und ich muss ständig alles in den Wohnungen sauber halten und desinfizieren. Stellen Sie sich vor, es steckt sich jemand bei mir an...“