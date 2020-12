Weniger Herztote : Herztod im Kreis bleibt Todesursache Nummer eins

Langenfeld/Monheim Nach aktuellsten Zahlen des Statistischen Landesamts NRW sind im Jahr 2019 im Kreis Mettmann 1781 Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben. Dies entspricht 29,8 Prozent aller Todesfälle.

Insgesamt sterben jedoch weniger Menschen an Herz-Kreislauferkrankungen, 2006 haben sie noch 42,6 Prozent aller Todesfälle im Kreis Mettmann ausgemacht. „Hier zeigt sich der positive Effekt des medizinischen Fortschritts. So ist beispielsweise die Sterblichkeit in Deutschland nach einem Herzinfarkt seit 1990 um fast 50 Prozent gesunken“, so Lobscheid. „In den vergangenen zehn Jahren erhöhte sich dadurch die Lebenserwartung. 65-jährige Männer haben statistisch gesehen noch knapp 18 Jahre vor sich, gleichaltrige Frauen fast 21 Lebensjahre“.