Arbeiten an Hochspannungsleitungen : Helikopterarbeiten an Stromleitungen

Langenfeld Der Netzbetreiber Amprion montiert in den kommenden Tagen Vogelschutzmarkierungen entlang der A 59. Dafür müssen Straßen kurzzeitig gesperrt werden.

(og) Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion montiert Vogelschutzmarkierungen an der 380-Kilovolt-Höchstspannungsfreileitung über der A59. Die Autobahn wird dafür am 22. August zwischen den Anschlussstellen Reusrath und Monheim in beiden Fahrtrichtungen zwischen 5 und 8 Uhr gesperrt. Weitere Straßensperrungen sind am am Samstag, 21. August, erforderlich.