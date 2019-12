Langenfeld/Monheim Weihnachtsgeschäft : Händler ziehen zufrieden Zwischenbilanz

Langenfeld/Monheim Handelsverband NRW erwartet für die kommenden Tage noch eine Steigerung im Weihnachtsgeschäft.

(mmo/hup) Der Langenfelder Einzelhandel zeigte sich zum dritten Adventswochenende in guter Stimmung; Bücher, Elektronik, Kosmetik, Geschenkartikel und Lebensmittel, alles „läuft“. Der Einkaufs-Standort begünstigt die Kauflaune. „Der verkaufsoffene Sonntag war ein toller Startschuss“, bilanziert Ingo Schulz von der „Lebenslust“, der am Monatsbeginn mit der Präsentation eines Langenfelder Gins eine Lawine lostrat. „Der Händler muss täglich neu liefern“. Auch bei „euronics xxl“ in der Stadtgalerie spricht der Eigentümer Jens Schlupp von einem guten Dezember-Start. Renner sind 2019 TV-Geräte und hochwertige Kaffeevollautomaten. „Wir erwarten noch einiges, wir haben gerade erst Halbzeit“, ist er optimistisch. „Die Kunden waren früher unterwegs als sonst, es gab keinen Stress, eher schon eine Art Weihnachtsstimmung“, lobt Sabine Kolodzinski, Angestellte in der Buchhandlung Langen. Neben Krimis „die gehen immer, schauen Sie auf die Bestsellerliste“ werden die „Sonnenschwestern“ von Tracy Rees auf manchem Gabentisch liegen.