Am 27. April Girls und Boys Day in der Kreisverwaltung

(pc). Beim bundesweiten Zukunftstag am 27. April, dem Girls Day und Boys Day, können Jugendliche in Berufe hineinschnuppern, die sonst eher nicht zu den klassischen „Frauen- beziehungsweise Männerberufen“ zählen. Neben vielen Betrieben und Unternehmen im Kreis beteiligt sich die Kreisverwaltung an dem Zukunftstag. Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse können so Einblicke in die verschiedenen Bereiche der Kreisverwaltung bekommen, wie zum Beispiel ins Gesundheitsamt, in die Kantine, in die Abläufe der Kreiskasse, ins Umweltamt. Auch die Feuerwehrschule öffnet ihre Tore. Damit bietet sich den Jungen und Mädchen die Möglichkeit, frühzeitig und ohne großen Organisationsaufwand in Berufe hineinzuschnuppern.