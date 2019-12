Monheim/Langenfeld Handel : Geschenke: Elektronik ist der Renner

Marie Adam von Teespresso hat noch Last-Minute-Geschenke im Angebot. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim/Langenfeld Last Minute: Der Einzelhandel wartet heute noch einmal auf den großen Käufer-Ansturm.

Das Weihnachtsgeschäft ist für den Einzelhandel wichtig. Während die Geschäftsleute in Langenfeld das voll unterschreiben können, sprechen die Monheimer von mäßigem Umsatz. Sylvia Anacker, die seit Mai dieses Jahres in ihrem Laden „Shoebird“ am Rathausplatz 5 Schuhe, Kleidung und Accessoires verkauft, sagt ganz klar: „Ich hätte erwartet, dass da mehr los gewesen wäre.“ Am letzten Advents-Samstag sei die Stadt relativ leer gewesen, sagt sie. „Ich habe statt um 16 Uhr schon um 15 Uhr geschlossen.“

Diesen Eindruck unterstreicht der Vorsitzende des Treffpunkt Monheim, Dirk Fleschenberg: „Der Umsatz am vergangenen Samstag und im gesamten Weihnachtsgeschäft ist leicht hinter den Erwartungen zurück geblieben“, sagt er. Der vorgeschaltete Black Friday mit seinen Preisnachlässen sei dagegen schon gut gelaufen. „Und die Leute können das Geld nur einmal ausgeben.“ Wie Sylvia Anacker setzt er noch auf den heutigen Montag. Shoebird hat von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Besonders Socken, Handschuhe und farbenfrohe Schlafanzughosen werden bei Anacker als Geschenke gekauft.

Info Tk Maxx – Ladenausbau startet im Januar Was Der TK Maxx-Laden im Langenfelder Marktkarree wird im Frühjahr eröffnen. Wann Der genaue Zeitpunkt steht nicht fest. Im Januar soll der Laden, mit 1500 Quadratmetern über zwei Etagen übergeben werden

Einhelliges Lob gab es für das Stadtmarketing Monheim, das gerade wegen der Baustellen sehr um die Händler bemüht ist. Beate Schultheis-Wennemann, Inhaberin des Sanitätshauses Buchbender an der Alten Schulstraße, ist mit dem Weihnachtsgeschäft sehr zufrieden. „Es lief besser als ich gedacht habe“, sagt sie. Viele Mütter und Großmütter werden neue, moderne Wärmekissen und -Decken unterm Weihnachtsbaum finden. Sie erwartet für heute noch den ein oder anderen Ehemann, der ein paar schöne Wäschesets für die Partnerin ersteht. Sie lobt die Stadt, die während der Baustellenzeit auf die Erreichbarkeit der Geschäfte hinweist.

Der Langenfelder City-Manager Jan-Christoph Zimmermann schwärmt für seine Klienten: „Ich habe nur zufriedene Einzelhändler. Besonders Geschenkartikel, Feinkost und Elektronik waren gestern und in den letzten Tagen der Renner.“ Bei Ingo Schulz von der Lebenslust standen am Samstag die Kunden Schlange. Und Marie Adam von Teespresso kam mit dem Einpacken der Geschenke gar nicht nach. Weihnachtssterne, -Kugeln und Falttannenbäume, Kerzenständer und Windlichter waren nahezu ausverkauft. „Das Geschäft ging in den letzten Wochen super gut. Ich musste sogar Weihnachts-Deko nachkaufen“, sagt Marie Adam. „Der Verkauf startete dieses Jahr schon vor dem Advent. Vor allem Feinkost war wahnsinnig nachgefragt.“

Am heutigen Montag erwartet die Geschäftsfrau noch mal heftigen Ansturm, weil viele Leute frei haben. Sehr gut sei aber auch parallel der Internet-Verkauf gelaufen, sagt Adam. In mehreren Shops sind sie und ihr Mann Reiner Adam mit Tee, Gewürzen und Deko vertreten. Das ist auch der Rat, den Jan-Christoph Zimmermann und Dirk Fleschenberg an die Einzelhändler weitergeben: „Zweigleisig fahren. Das, was man im Laden nicht weg kriegt, kann man über Internet verkaufen“, so Zimmermann. So stütze man die Läden vor Ort. Das Internetportal „Lokalhelden“ hilft in Monheim dem Einzelhandel beim Online-Verkauf.