Beratungsstelle : „Gehorsamkeit ist in unserer Gesellschaft kein Wert mehr“

Tag des Ungehorsams: Iris Welter und Nora Schumacher (v. li.) erklären, was es damit auf sich hat. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Heute ist der Tag des „Ungehorsams“ – Anlass bei der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der Städte Langenfeld/Monheim zu fragen, was hinter diesem Begriff steckt.

Kommen zu Ihnen viele Eltern, weil ihre Kinder ungehorsam sind?

Sehr viele. Ich betreue vor allem Grundschüler, die keine Hausaufgaben machen wollen oder im Unterricht Wutausbrüche bekommen. Das passiert oft. Es sind derzeit überwiegend Jungen, deren Eltern unsere Hilfe suchen.

Iris Welter Ich bin jetzt seit 27 Jahren hier. Die Jungs haben blaue Akten, die Mädchen beige. Früher waren zwei Drittel der Akten blau. Aber die Mädchen holen an „Ungehorsam“ auf. Es gibt besonders jüngere Kinder, die hören auf niemanden und wollen immer etwas anderes. Kocht man ihnen ihr Lieblingsessen, wollen sie Vanilleeis. Sie sind einfach durch nichts zufrieden zu stellen.

Das hört sich aber sehr schwierig an.

Schumacher Es ist aber zu lösen. Jedes auffällige Verhalten hat einen Sinn und Grund. Die Frage ist: Was braucht das Kind? Wird es nicht genug gesehen? Was möchte es? Was fehlt ihm? Wichtig ist, dass für Kinder klare Grenzen und Strukturen erkennbar sind.

Also geht es ohne Gehorsam nicht?

Welter Definieren wir erst mal das Wort: Gehorsam ist, wer Gebote befolgt und Verbote unterlässt. Gehorsam kommt von Gehör. Zu uns kommen häufig Eltern, deren Kinder nicht auf sie hören. Im Alltag geht das natürlich nicht. Kinder müssen essen, in die Schule gehen und Hausaufgaben machen. Gerade kleine Kinder wären ständig gefährdet, wenn sie nicht auf die Eltern hören.

Und da sträuben sie sich?

Welter Das ist besonders in der Trotzphase im Alter von zwei bis fünf Jahren und in der Pubertät der Fall. Da werden ständig Grenzen überschritten. Das sind wichtige Entwicklungsphasen, aber es kann einiges schiefgehen.

Das heißt?

Welter Dass Eltern unter Umständen sehr rigide vorgehen. Eigentlich herrscht heute eher eine gewährende Erziehung. Man bricht nicht mehr den Willen der Kinder. Man lässt ihnen viel durchgehen. Bis das Maß voll ist und Wut auf die eigenen Kinder entsteht, die sich irgendwann in Geschrei entlädt. Mitunter auch mal in einer Ohrfeige, was dann wieder zu Schuldgefühlen bei den Eltern führt, die den Kindern noch mehr durchgehen lassen. Der Wechsel aus Nachgiebigkeit und autoritärem Verhalten verunsichert Kinder. Besser ist es, von vornherein mit Ruhe und Geduld klare Grenzen zu setzen. Und dem Kind klarmachen, dass die Eltern auch Bedürfnisse haben und mal eine Stunde Ruhe brauchen.

Und bekommt man die Kinder dazu?

Schumacher Ja. Aber nicht mit blindem Gehorsam. Das gab es früher in der Kaiserzeit oder im Dritten Reich oder in totalitären Staaten heute noch. Gehorsamkeit ist in unserer Gesellschaft kein Wert mehr. Das kann auch nicht das Ziel sein.

Welter Die Zeiten haben sich geändert. Früher wollte man Menschen, die sich vor allem anpassen und nicht auffallen. Die Gesellschaft braucht heute aber selbstständige und selbstbewusste Menschen, die flexibel agieren und sich durchsetzen. Bei Adoptiv- und Pflegekindern sagen wir: Sie sind angekommen, wenn sie in der neuen Familie nicht mehr brav sind.

Dennoch gehört ein Maß an angepasstem Verhalten zum Erwachsenwerden?

Schumacher Absolut. Es ist wichtig, dass Kinder verstehen, dass nicht nur sie selbst, sondern auch Eltern und andere Menschen um sie herum Bedürfnisse haben, die sie wahrnehmen und auf die sie rücksichtsvoll reagieren müsse. Auch Kinder müssen lernen, ihre Bedürfnisse aufzuschieben.

Welter Man muss aber auch das Kind in seinen Bedürfnissen wahrnehmen, ihm Freiraum für Freispiel lassen, eine Zeitspanne einräumen, in er es machen kann, was es will und die Eltern mal seinen Ideen und Initiativen folgen. Das schafft Vertrauen und Kooperationsbereitschaft. Nur wer eine Beziehung hat, kann erziehen. Kinder wollen auch mitgestalten und entscheiden. Und wenn der kleine Sohn unbedingt im Winter seine Sommersandalen anziehen möchte, kann man ihm anbieten, statt dessen unter zwei paar Winterschuhen auszuwählen.

