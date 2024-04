Gastronomie in Langenfeld Gastronomen wollen Kiffen verbieten

Seit dem 1. April ist der Konsum von Cannabis in Deutschland grundsätzlich erlaubt. Das heißt aber nicht, dass Kiffen nun überall gestattet ist. Im Gesetz werden diverse Verbotszonen genannt, in denen Konsumenten ihren Joint nicht anzünden dürfen. Darüber hinaus haben Marihuana-Konsumenten selbst außerhalb dieser Zonen oft das Nachsehen. In Langenfeld und Monheim werden wohl die meisten Gastronomien von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und den Cannabis-Konsum nicht dulden.