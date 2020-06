Langenfeld/Monheim : Gastronomen kämpfen um Kundschaft

Erika Terstesse betreibt die „Kaffeezeit“ neben dem Langenfelder Rathaus am Konrad-Adenauer-Platz, der zurzeit umgestaltet wird. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Mit Fleiß und Kreativität durch die Corona-Krise: Trotz Mehrarbeit haben Gastwirte die Freude am Beruf nicht verloren. Wir haben uns in beiden Städten umgehört.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Isabell Klaas

Wenn so ganz ohne Vorankündigung plötzlich der gesamte Umsatz für Monate ausbleibt, kann man verzweifeln. Oder aber wie einige Gastronomen in Langenfeld und Monheim kreativ werden. Tortenverkäufe, Frühstückstüten zum Mitnehmen, Pizza to go vor der Tür des italienischen Restaurants verkauft – so haben sich das Restaurant Bloomgold und das Café mit Liebe in Monheim, das italienische Restaurant La Grappa in Langfort und die Kaffeezeit am Langenfelder Rathaus zumindest ansatzweise über die Krise gerettet.

„Wir haben während des Lockdowns keine acht Wochen Urlaub gemacht“, sagt Miriam Winzer, eine der beiden Chefinnen vom Café mit Liebe und dem Bloomgold in der Monheimer Altstadt. „Acht Tage haben wir das Café renoviert. Und dann haben wir gebacken und gekocht und alles im Fensterverkauf an unsere Kunden gebracht. Wir wollten Geld verdienen, aber auch vor allem für sie präsent sein“, sagt sie. Ohne Zweifel sei das sehr viel Einsatz gewesen, oft nur zu zweit. „Aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht“, sagt Winzer. „Ostern und Muttertag hatten wir so viele Aufträge, dass wir gar nicht nachkamen.“

Info Öffnungszeiten der Cafés und Restaurants Bloomgold, Zollstraße 2, Monheim, geöffnet: Mittwoch - Sonntag: 9.30 - 22.30 Uhr, Frühstück: 9.30 - 12 Uhr, Küche: 12 - 14.30 und 18 - 21 Uhr, den ganzen Tag werden hausgemachte Tartes und frische Waffeln serviert, 02173 2027593. Café mit Liebe, Turmstraße 17, Monheim, Öffnungszeiten Dienstag – Freitag: 9 - 18 Uhr, Samstag, 9.30 – 18 Uhr, Sonntag 9.30 - 18 Uhr; 02173 2027592. Kaffeezeit, Konrad-Adenauer Platz 8, Langenfeld, Öffnungszeiten Mo – So: 10 – 18 Uhr,Telefon: 02173 8933856, Mobil: 0152 53009975. La Grappa, Zum Stadion 73, Langenfeld, Öffnungszeiten: Dienstag - Sonntag 12 - 14.30 Uhr und 18 - 24 Uhr, 02173 74570.

Auch Erika Terstesse von der Kaffeezeit hat mit ein bisschen Unterstützung während der Zwangsschließung gebacken, was das Zeug hält und verkauft. Vor allem sei ihr daran gelegen gewesen, etwas für die Stammkunden zu tun und natürlich ihr Café über den Lockdown zu retten, sagt Terstesse. Dabei ist gerade für sie die Krise noch nicht beendet. Bis November sitzt sie mit ihrem Café mitten in einer Großbaustelle, denn der Konrad-Adenauer-Platz vor dem Langenfeder Rathaus wird saniert. Dennoch ist sie gut gelaunt und voller positiver Erwartung: „Der Platz wird ganz toll. Und ich hoffe nach Fertigstellung noch viel mehr Kunden dazu zu gewinnen.“ Vor allem der Spielplatz vor der Tür könnte ihr noch junge Mütter als Gäste bringen.

Es scheint, als hätte besonders in der Gastronomie der Lockdown neue Kräfte freigesetzt. „Wir haben während der Krise gelernt, flexibel zu sein und nicht an einem Konzept strikt festzuhalten“, sagt Simone Winzer.

Auch Agostino Nisi vom italienischen Restaurant La Grappa in Langenfelds Subzentrum Langfort hat trotz zwei Monaten ohne Umsatz nichts an Elan und Zuversicht eingebüßt. Seit 35 Jahren empfängt er seine Gäste im optisch unveränderten Gastraum. Es ist nicht das stylische Ambiente, sondern die gleichbleibend gute Küche, mit der er punktet. Und vor allem ist es die verbindliche Art des Süditalieners, bei dem sich jeder sofort wohl fühlt. Für den Lockdown hat er alles Verständnis der Welt. „Wenn ich sehe, wie es in meiner Heimat aussieht, kriege ich Angst. Die Deutschen haben doch alles richtig gemacht“, lobt er. Wie alle anderen hat auch er von der Soforthilfe des Staates profitiert, was er dankbar hervorhebt. „Und dann hatte ich natürlich für Notfälle ein bisschen auf die Seite gelegt.“

Schon einmal musste Agostino sein Lokal ein paar Monate schließen. Damals, weil er krank war. „Aber ich bin wieder gesund“, versichert er, „und la Grappa gehört mein Herz. Ich würde gerne noch 35 Jahre weiter machen“, sagt der 61-Jährige. Auch er hat seinen Stammkunden zuliebe während der Schließung in der Küche gestanden und gebacken: Pizza, die er vor dem Lokal verkaufte. „Das hat uns etwas geholfen.“

Seit dem 11. Mai, seit die Gastronomie unter Auflagen wieder öffnen darf, sind alle mit Eifer dabei: Erika Terstesse hat das Glück, am Langenfelder Rathaus ein großes Café über zwei Stockwerke zu führen, wo man nie sehr dicht gedrängt saß. „Wenn jemand Angst hat, geht er einfach nach oben. Wir öffnen die Dachfenster. Und es ist immer frische Luft bei uns“, sagt sie. Auch vor der Tür darf sie sich mit Stühlen und Tischen breit machen, sobald ein Stück fertig gepflastert ist. Derzeit hat sie ihre Terrasse bis vor den Zeemann-Laden ausgeweitet. Auch für sie steht fest: Corona kann mich nicht klein kriegen. Und seit Juni laufe das Geschäft wieder. Zwar nicht ganz so gut wie vorher. „Aber 50 Prozent Einbußen haben wir auch nicht.“

Wie Simone Windges und Miriam Winzer lockt Terstesse mit appetitlichen und liebevollen Kreationen zum Frühstück beispielsweise, die die Gäste zu schätzen wissen. Natürlich fallen überall Kaffee-Gesellschaften und größere Familienfeste weg. Und in der Regel darf nur noch die Hälfte der Tische besetzt sein. Aber darüber klagt niemand der Befragten. Agostino Nisi breitet sich mit seiner Außengastronomie nach Bedarf in der Fußgängerzone im Langforter Einkaufszentrum aus. Und das Café mit Liebe an der Monheimer Turmstraße weicht mit Frühstück und Nachmittags-Kaffee jetzt in sein benachbartes Restaurant Bloomgold aus. Das hat jetzt von mittwochs bis sonntags schon ab 9.30 Uhr und bis 22.30 Uhr geöffnet. „Klar, wir arbeiten den größten Teil der Woche rund um die Uhr. Aber wir haben es uns ja so ausgesucht“, sagt Winzer.