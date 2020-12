Langenfeld/Monheim : Gartencenter nimmt jetzt Pakete an

LANGENFELD/MONHEIM Weiterer Paketshop im Dehner-Gartenmarkt. DHL hat zudem in beiden Städten je drei Packstationen. In den DHL-Paketshops können Kunden künftig bereits frankierte Pakete, Päckchen und Retouren einliefern.

(mei) Die Deutsche Post DHL Group hat einen neuen DHL-Paketshop in Langenfeld eingerichtet. Im Dehner-Gartencenter, Alter Knipprather Weg 18, können Kunden postalische Dienstleistungen in Anspruch nehmen. „Der neue Paketshop bietet die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren“, teilt Postsprecher Rainer Ernzer mit. Die Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 10 bis 19 Uhr. „Für die Kunden werden neben den Filialen, Packstationen und Paketboxen so neue Standorte geschaffen, an denen sie ihre Pakete schnell und problemlos einliefern können.“

Indes setzt die Post in beiden Städten bei Paketen verstärkt auf Selbstbedienung rund um die Uhr. In Langenfeld hat sie hierfür kürzlich eine dritte Packstation in Betrieb genommen: Neben dem Briefzentrum an der Elisabeth-Selbert-Straße 6 können Kunden ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität dieses Automaten umfasst 101 Fächer. Zwei weitere Packstationen stehen in Langenfeld beim Lidl-Markt an der Weberstraße 3 sowie an der Richrather Straße 78. In Monheim gibt es laut Ernzer ebenfalls drei Packstationen: an der Friedrichstraße 2; an der Geschwister-Scholl-Straße 69b und seit März noch auf dem Parkplatz des Aldi-Discounters Am Wald 23.