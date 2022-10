Langenfeld/Monheim : Martinsgans – ein kostspieliger Genuss

Katrin Müller, Tobias Müller und Julia Helligrath (v. li.) vom Partyservice Müller ins Reusrath. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Wer auf das traditionelle Gänse-Essen in diesem Jahr nicht verzichten will, zahlt mindestens zehn Euro mehr pro Portion. Vogelgrippe und Futtermittelknappheit sowie gestiegene Energiekosten treiben die Preise in den Himmel.