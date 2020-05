Langenfeld Saisonarbeiter : Ordnungsamt kontrolliert Saisonarbeiter

Der Monheimer Landwirt Robert Bossmann muss bei der Erdbeerernte mit weniger Helfern auskommen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Landwirte in Monheim und Langenfeld achten darauf, dass ihre ausländischen Saisonarbeiter mit Mundschutz und Hygienemitteln ausgestattet sind. Weil weniger gekommen sind, gibt es bei der Unterbringung keine Probleme mit dem Abstand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

In mehreren deutschen Fleisch verarbeitenden Betrieben sind im Zuge der Reihentestungen gehäuft Infektionen mit dem Corona-Virus festgestellt worden. Offenkundig wurden Sicherheitsauflagen nicht eingehalten. Die vornehmlich rumänischen und bulgarischen Arbeitskräfte würden „in viel zu kleine Unterkünfte gepfercht“, beklagt Beate Müller-Gemmeke, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grünen. Jetzt geraten auch die Erntearbeiter und die Bedingungen, unter denen sie untergebracht sind, ins Visier der Gesundheitsämter. „Ja, wir haben das Thema auf dem Schirm“, sagt Daniela Hitzemann, Sprecherin des Kreises Mettmann. Tests bei 219 Mitarbeitern von Vion in Hilden hätten einen Infektionsfall ergeben.

Seit dem Ausbruch der Pandemie sind die Saisonarbeiter ohnehin stärker im Fokus der örtlichen Ordnungsämter. „Die Arbeitgeber müssen uns neuerdings die Personalien angeben und anzeigen, wie viele Menschen in ihren Unterkünften untergebracht sind“, sagt Anke Bitsch, Leiterin der Abteilung Ordnung im Monheimer Rathaus. Die Hygienemaßnahmen würden überprüft. Außerdem müssten die Helfer für zwei Wochen nach ihrer Ankunft in Quarantäne gehen, dürfen die Unterkunft nur für ihre Arbeit verlassen. Um dabei die nötigen Mindestabstände einhalten zu können, dürfen nur Gruppen von maximal fünf Personen in einem Abschnitt arbeiten. „Die Gruppen müssen strikt getrennt bleiben“, so Bitsch. Das Ordnungsamt kontrolliere die Einhaltung dieser neuen Vorgaben.

Info Unterkünfte sollen kontrolliert werden Wer Provinzialverband rheinischer Obst- und Gemüsebauer: „...die Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz werden im Mai die Umsetzung der Arbeitsschutz- und Hygienebestimmungen in landwirtschaftlichen Betrieben und in der Fleischverarbeitung überprüfen. Dabei sollen insbesondere auch die Unterkünfte kontrolliert werden.“

„Halbe Belegung“ war die etwas vage Vorschrift bezüglich der Unterbringung, berichtet Robert Bossmann, der für die Spargel- und Erdbeerernte seit Jahren auf Helfer aus Polen und Rumänien setzt. Seine Wohn-Container würden daher jeweils mit nur noch einer Person belegt, es sei denn, es handelt sich um Ehepaare oder in häuslicher Gemeinschaft lebende Menschen. Er halte für die Bewohner Desinfektionsmittel und Masken vor. Für die Quarantänezeit hat er einen Shop eröffnet, auf dem die Helfer Lebensmittel zum Selbstkostenpreis erwerben können. Die geringere Belegung fällt Bossmann in diesem Jahr leicht, weil 35 von 55 zugesagten Arbeitskräften gar nicht gekommen sind. „Die meisten hatten Angst vor Corona oder meinten, sie dürften unter Quarantäne nicht arbeiten“, berichtet er. Ärgerlich für ihn, dass er auf den Kosten für die 20 Flugtickets sitzen blieb. Am 18. Mai sollen weiter 18 Helfer kommen, wie viele davon tatsächlich die Reise antreten, weiß er nicht.

Auch auf dem landwirtschaftlichen Betrieb von Familie Weeger sind die Saisonarbeiter jetzt in ihrem Landarbeiter-Haus in Einzelzimmern untergebracht, es sei denn, es handelt sich um Familien. „Es kommen weniger als sonst, statt 20 nur zwölf, aber unsere Beherbergungsmöglichkeiten sind auch eingeschränkt“, sagt Christina Weeger. Demnächst werde dann auch der Bungalow bezogen. Damit sich die Arbeitsgruppen, die den Häusern zugeordnet sind, nicht mischen, hat sie an die Bewohner jeweils gleichfarbige Mundschutze ausgeteilt: in „blau“ und “rot“. „Die sind schon von weitem erkennbar.“ Auf den Erdbeerfeldern arbeiten diese nun von den entgegengesetzten Rändern aufeinander zu.

Während der Quarantänezeit, die für den einen Teil schon ausgelaufen ist, hat sie – auf Bestellung die Einkäufe erledigt. Sie hat das Glück, vielfach auf bewährte Kräfte zurückgreifen zu können, die die Arbeitsabläufe kennen. Außerdem seien gerade die polnischen Staatsbürger perfekt mit den Hygieneregeln vertraut. „In Polen gab es viel früher eine Maskenpflicht als bei uns und viel strengere Vorgaben, sogar eine länger andauernde Ausgangssperre. Das macht hier vieles leichter“, so Weeger.