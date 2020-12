Beim Spurwechsel aufgefahren : Fünf Verletzte bei Unfall auf der A59

LANGENFELD/MONHEIM Bei einem Unfall auf der Autobahn A59 sind am frühen Montagmorgen in Höhe von Langenfeld und Monheim fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war gegen 6 Uhr eine 39 Jahre alte Frau aus Leverkusen mit ihrem Peugeot auf der rechten Spur in Richtung Leverkusen unterwegs gewesen. In Höhe der Anschlussstelle Langenfeld soll sie auf den linken Fahrstreifen gewechselt sein und dabei einen von hinten herannahenden Mercedes aus Köln übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Kurz darauf fuhren mehrere nachfolgende Autos in die Unfallstelle. Nach Polizeiangaben kollidierten sie mit dem auf der Fahrbahn stehenden Peugeot, der durch die Wucht danach auf sein Dach geschleudert wurde. Insgesamt wurden zwei Menschen schwer und drei leicht verletzt. In Richtung Leverkusen war die A59 für die Dauer der Bergung der Verletzten und für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Richrath abgeleitet. Unter anderem war die Feuerwehr Langenfeld im Einsatz. Der Gesamtschaden liegt in fünfstelliger Höhe.