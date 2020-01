Einkaufen : Mit Elan und Frischekicks durch den Winter

Nikolaos Skamangas aus Monheim empfiehlt Bio-Kräutertee aus Kreta. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Wer jetzt durchstarten möchten, für den haben wir ein paar Ideen für Leib und Seele zusammengetragen, die Schwung in diesen trüben Januar bringen.

in beiden Städten finden sich Gelegenheiten für den Frischekick.



Für den Gaumen Wie wäre es mit Salattürmchen nach einem Rezept der Haus- und Hofköchin von Küchen Seele in Monheim, Sabine Schäfer?

Schmackhaft und gesund: Salattürmchen aus Linsen, Roter Beete, Käse und anderen Zutaten. Foto: RP/Privat

Zutaten: 1 bis 2 Bund Rucola, Crema di Balsamico Salz, Pfeffer, 150 g Berglinsen, 1 Schalotte, fein geschnitten, 1 Stange Staudensellerie in Scheiben, 1 Möhre gewürfelt, Salz, Pfeffer, Olivenöl, gehackte Petersilie, 2 mittelgroße Kugeln Rote Bete, 1 Tasse grobes Meersalz, 1 TL Kümmel, Backpapier, 4-6 Scheiben Ziegenfrischkäse, Honig, 1-2 Äpfel (so groß wie die Rote Beete)

Zubereitung: Rucola putzen, waschen und trocknen. Rote Bete waschen, trocknen. Das Salz mit dem Kümmel mischen und auf ein Backpapier geben. Die Rote Bete mit der angeschnittenen Seite in das Salz setzen. Am besten ist, wenn das Salz die Knollen bedeckt. Das Backpapier verschließen und ca. 1,5 Stunden bei 180°C im Backofen garen. Wenn die Rote Beete abgekühlt ist, schälen und in ca. 7 mm dicke Scheiben schneiden. In eine Schlüssel geben und mit Balsamico, Olivenöl, Salz und Pfeffer marinieren.

Linsen ohne Salz in Wasser gar kochen und abschütten. Gemüse in Olivenöl kurz andünsten, Linsen hinzufügen, mit Balsamico, Olivenöl, Petersilie, Salz und Pfeffer abschmecken.

Warum es nicht mal mit Yoga versuchen? SGL-Trainerin Beate Ludwig weiß, wie’s geht. Foto: RP/Privat

Die Äpfel schälen, das Kerngehäuse ausstechen und in ca. 7 mm dicke Scheiben schneiden. Jeweils eine Scheibe Käse auf eine Scheibe Apfel setzten und in eine Auflaufform mit Backpapier geben. Auf den Käse etwas Honig verteilen. In den vorgeheizten Backofen kurz bei 200 °C gratinieren.

Anrichten: Rucola in die Mitte eines Tellers legen, mit Salz, Pfeffer, etwas Olivenöl und Balsamico würzen. Aus den restlichen Zutaten ein Türmchen bauen. Etwas Linsensalat, eine abgetropfte Scheibe Rote Beete, und die Scheibe Apfel mit dem gratinierten Käse. Das Ganze mit Crema die Balsamico garnieren.

Wem diese Leckerei noch nicht gesund genug ist, dem empfehlen wir für die kleine Entgiftung einen ungewöhnlichen Kräutertee aus Kreta, den es nur im griechischen Delikatessenhandel von Nikolaos Skamagas in Monheim gibt. Dort bekommt man einen Tee mit dem kretischen Bergkraut Dictamus, eine Art wilder Majoran, dem erstaunliche Heilkräfte nachgesagt werden. Es gibt Dictamus pur oder mit Grüntee und Thymian oder mit Zimt, Kamille und Verbene. Alle Sorten in Bioqualität. Sie werden in Packungen mit 20 Teebeuteln für 2,50 Euro angeboten und tun garantiert Magen und Darm gut.



Für den Köper Wer seiner Seele und seinem Körper etwas Gutes tun will, der könnte es einmal mit Yoga bei der Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL) versuchen. Drei Kurse Power-Yoga mit Beate Ludwig werden dort angeboten: dienstags um 17 und um 19 Uhr, donnerstags morgens um 10 Uhr und freitags zum Wochenausklang um 19 Uhr. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die SGL bietet Schnupperkarten für einen Kursus zu zwei Euro an. Übrigens entdecken auch immer mehr Männer die wohltuende Wirkung von Yoga. Darüber hinaus lädt Beate Ludwig auch in ihr Studio in Leichlingen zum „herabschauenden Hund“ und anderen Yoga-Figuren ein, die den Körper gelenkig erhalten, entspannen und den Brustkorb öffnen.

Für die Wohnung Wer der Wohnung einen optischen Frischekick verleihen will: Ein Strauss Tulpen und grüne Kerzen wirken wahre Wunder. Bei Kodi in Langenfeld gibt es Letztere in verschiedenen sehr schönen Grüntönen und Größen von 0,99 Cent bis 3,49 Euro. Mehr Lebendigkeit bringen die kunterbunten Brotkästen im Feinkost- und Geschenke-Laden „Lebenslust“ in jede Küche. Es gibt sie in Grün, Rot und Rosa. Außerdem findet man hübsche Windlichter in Türkis, aber auch feines für Schleckermäuler: zum Beispiel Brotaufstrich mit Prosecco und Eierlikör oder einfach Prosecco mit Granatapfelgeschmack sowie vom Chef Ingo Schulz persönlich empfohlenes goldenes Gourmet-Popkorn mit Knallbrause und weißer Schokolade. Das kam im Selbstversuch wirklich sehr gut an und ist weniger süß, als der Titel verheißt.