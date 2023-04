Frische Eier aus dem Kreis Mettmann Hier gibt es das Gelbe vom Ei – und das Weiße

Klingelingeling hier kommt der Eiermann – in den 80er-Jahren, als dieses Lied veröffentlicht wurde, mag das noch so gewesen sein. Heute jedoch fährt kein Eiermann mehr durch die Städte. Natürlich führen Supermärkte und Discounter Eier unterschiedlicher Haltungsformen, sie werden aber auch – meist direkt von den Erzeugerhöfen – in Bauernläden, Eierhäuschen und Automaten verkauft. In diesem Artikel finden Sie einen Auszug von Verkaufsstellen regionaler Eier im Kreis Mettmann.