Langenfeld/Monheim : Freizeitpark und Spielplätze öffnen wieder

In Langenfeld werden ab Dienstag laut Stadtsprecher Andreas Voss an den Spielplätzen Schilder aufgestellt, die auf den von Begleitpersonen einzuhaltenden Mindestabstand von 1,5 Meter hinweisen. „Kinder sind von dieser Regelung ausgeschlossen.“ Die verantwortungsvolle und rücksichtsvolle Nutzung der Spielplätze liegt nach den Worten von Bürgermeister Frank Schneider „in der Verantwortung der Eltern“. Er baue „auf die Weitsicht in der Nutzung dieser neuen Freiheiten“. Spielplätze dürfen nur von Kindern bis 14 Jahren genutzt werden. „Während des Schulbetriebs sind die Spielplätze auf den Schulhöfen nicht für die private Nutzung erlaubt“, betont Voss. „Bolzplätze, die an Spielplätze angrenzen, bleiben weiterhin geschlossen, da der Sportbetrieb vom Land NRW aktuell weiterhin untersagt ist.“ Aus diesem Grund seien auch im Freizeitpark Langfort nach der Wiedereröffnung die Sportplätze (Volleyball, Basketball und Rollhockeyfeld) weiter gesperrt. „Alle anderen Bereiche dürfen wieder genutzt werden“, sagt Voss, „sofern auf den Wiesen ebenfalls kein Vereins- oder Mannschaftssport ausgeübt wird.“