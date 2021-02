Bundeswehr-Hilfe endet am 21. Februar : Freiwillige gesucht für Schnelltests in Seniorenheimen

Freiwillige gesucht für Schnelltests in Seniorenheimen

Bundeswehr-Hilfe endet am 21. Februar

Bundeswehrsoldaten helfen im Kreis Mettmann bei Corona-Tests in Seniorenheimen; hier in Wülfrath. Foto: Achim Blazy (abz)

LANGENFELD/MONHEIM Aktuell sind in 36 Senioren- und Pflegeheimen im Kreis Mettmann Soldaten für Corona-Schnelltests eingesetzt. Landrat Thomas Hendele ist nach eigenen Worten wie die Betreiber der Einrichtungen „sehr froh über die Unterstützung in der jetzigen Pandemiesituation“.

Durch diese wichtige Hilfe bei der Vorbeugung gegen Infektionen könnten „die für die Bewohner so wichtigen Kontakte zur Familie und weiteren nahestehenden Personen in einem kleinen Rahmen aufrechterhalten werden“, so Hendele. Allerdings sei der Einsatz der Bundeswehr bis zum 21. Februar befristet.