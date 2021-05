Langenfeld/Monheim : Förster warnt: „Offenes Feuer im Wald ist brandgefährlich“

Es grünt im Knipprather Wald, doch der Boden ist noch bedeckt mit viel Herbstlaub und trockenen Ästen. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld/Monheim Im Knipprather Wald haben am Sonntagnachmittag junge Leute gegrillt. Als der für beide Städte zuständige Revierförster Karl Zimmermann von dem offenen Feuer an der BMX-Radstrecke nahe der Wasserski-Anlage erfuhr, reagierte er entsetzt: „Das ist grob fahrlässig“, entfuhr es dem Förster.

Gerade in diesen Wochen sei die Waldbrandgefahr besonders groß. „Nach dem Herbst und Winter liegt noch überall Laub und trockenes Farnkraut am Boden.“ An etlichen Stellen liegen Baumstämme oder abgebrochene Äste am Boden. Dass es zunehmend grünt und blüht ändere nichts daran, dass sich gerade jetzt ein entzündetes Feuer schnell ausbreiten kann.

Ohnehin gilt in NRW von März bis Oktober ein striktes Rauchverbot in Wäldern. Doch Brandgefahr gibt es nicht nur durch glimmende Zigarettenstummel oder offenes Feuer. Förster Zimmermann appelliert an alle Waldbesucher, sich der Gefährdung bewusst zu sein und sich entsprechend vorsichtig zu verhalten. „Gerade in der Corona-Pandemie zieht es viele Menschen in die Wälder. Dort treffen sich auch junge Leute, die zum Ausgehen sonst ja auch nicht allzu viele Möglichkeiten haben. Im Wald zurückgelassene Glasflaschen und besonders deren Scherben – die als Brennglas wirken können – seien brandgefährlich.

Trockenes Laub im Knipprather Wald kann schnell Feuer fangen. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Auch rauchende Autofahrer sollten ihre Kippen unbedingt im Kfz-Aschenbecher ausdrücken und nicht durchs Fenster rausschnippen. „Glimmende Kippen entzünden immer wieder dürres Gras im Straßengraben“, sagt Zimmermann. „Wind treibt die Flammen dann in den Wald.“ Das Problem der früher oft an Bahnstrecken entfachten Waldbrände sei wegen der heute fest verschlossenen Zugfenster gebannt. Indes mahnt Zimmermann in der startenden Grillsaison zu Achtsamkeit. „Nach dem Grillen im heimischen Garten kippen manche Leute vermeintlich erkaltete Asche hinter den Zaun. Wenn da noch Glut drin ist und das Haus am Waldrand steht, kann das böse enden.“