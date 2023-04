Aubildungsplätze in Langenfeld und Monheim Finanzämter in der Region suchen Nachwuchs

Das Finanzamt Hilden hat die Bewerbungsfrist für die Ausbildung und das duale Studium verlängert: Sie endet jetzt am 2. Mai für das aktuelle Studien- sowie Ausbildungsjahr bei der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen. Jürgen West, Leiter des Finanzamts Hilden, sagt man biete eine spannende Ausbildung und ein abwechslungsreiches, praxisorientiertes Studium an. Im Anschluss böten sich vielfältige Tätigkeiten sowie gute Entwicklungsperspektiven. Die Studierenden und Auszubildenden seien von Beginn an voll in die praktische Arbeit integriert. In diesem Jahr stünden viele Studiums- und Ausbildungsplätzen zur Verfügung: 1637 junge Menschen sucht die Finanzverwaltung für den Start im September – für sie stehen 611 Ausbildungsplätze und 1026 Studienplätze zur Verfügung. Infos rund um Studium und Ausbildung unter www.diezukunftsteuern.nrw oder beim Bewerbungsteam der Finanzämter unter Telefon 0251-934 1720.