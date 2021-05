Sturmböen : Feuerwehr sichert vom Sturm geknickte Äste

Langenfeld/Monheim Auch wenn der Sturm mit kräftigen Böen über Langenfeld und Monheim hinweggefegt ist, hielten sich die Einsätze der Feuerwehren in Grenzen.

(og) In Langenfeld haben Feuerwehrleute gegen 15 Uhr an der Wolfhagener Straße abgeknickte Äste von einem Laubbaum entfernt. In knapp sechs Metern Höhe. Die Äste hingen über der Straße. Diese wurde abgesperrt. Die Kollegen der Hauptamtlichen Wache brachten die Drehleiter in Stellung. Mit der Motorkettensäge wurden aus dem Drehleiterkorb die Gefahr bergenden Äste abgesägt und im Grünstreifen abgelegt. Zwölf hautamtliche Einsatzkräfen und drei Fahrzeugen waren vor Ort. Aus Monheim meldet Feuerwehr-Chef Torsten Schlender lediglich einen kleinen Einsatz. Am Nachmittag gegen 15 Uhr sind die Feuerwehrleute zu einer beschädigten Ampel an der Kapellenstraße ausgerückt, konnten aber in dem Fall nichts ausrichten. „Es gab zwar heftige Böen. Aber große Schäden sind ausgeblieben“, so Schlender.