Starkregen : Feuerwehr pumpt und verteilt Sandsäcke

Anwohner schleppen Sandsäcke an der Akazienallee. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Um schnell auf den Starkregen reagieren zu können, hat die Stadt Langenfeld Vollalarm ausgerufen. Auch in Monheim liefen Keller voll.

Vor der Tierarztpraxis an der Akazienallee laufen die Anwohner hin und her, schleppen Sandsäcke vor ihre Grundstücke, damit bei weiterem Regen die Keller nicht volllaufen. „Die ganze Straße stand heute morgen schon unter Wasser“, sagt Pascal Reintjens, der gemeinsam mit seiner Schwester Vanessa die Toreinfahrt gegenüber mit Sandsäcken schützt. „Vor anderthalb Jahren ist hier das gesamte Souterrain vollgelaufen und musste saniert werden“, berichtet Pascal Reintjens.

Poststraße und Akazienallee gehören zu den neuralgischen Punkten in Langenfeld, die bei Starkregen gefährdet sind. An der Poststraße in den Häusern 5 und 7 ist die Feuerwehr dabei, die Keller leer zu pumpen. Das Wasser steht bis zur Kellertreppe. Die Anwohner sind sauer und irgendwie resigniert. Es ist nicht das erste Mal, dass ihre Keller volllaufen, berichten sie. Sie haben ihr Hab und Gut ohnehin schon auf Blöcke gesetzt. Aber ob es reicht? „Vergiss es“, sagt eine Anwohnerin, die nicht genannt werden möchte. Derweil wirft Hauptbrandmeister Thomas Worringen die Tauchpumpe an. Der Schlauch führt nach draußen in den Gulli am Straßenrand.

Pumpen sind im Dauereinsatz auf der Bachstraße in Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Tauchpumpen und Sandsäcke hat die Stadt Langenfeld nach den Starkregen-Ereignissen 2018 angeschafft, damit auch Mannschaftswagen gut ausgerüstet sind und schnell ausrücken können, um Keller leer zu pumpen. „Wir haben Vollalarm ausgerufen“, sagt die Erste Beigeordnete Marion Prell. Die Anwohner an den neuralgischen Punkten seien nervös. Doch noch sei die Lage nicht so schlimm wie bei den letzten Starkregenereignissen. „Da gab es rund 260 Einsätze.“ Davon sei man gestern Morgen noch weit entfernt gewesen. Gegen 9 Uhr etwa waren es 15 offene Einsätze, so Prell. Ein Abpumpfahrzeug, das auf der Poststraße den Kanal entlasten soll, hat sie bestellt.

Akazienallee: Pascal und Vanessa Reintjens schützen Einfahrt. Foto: RP/Heike Schoog

Weil Poststraße und Akazienallee in einer Senke liegen und bei Starkregen immer wieder betroffen sind, weil das Wasser von höher gelegenen Stellen hinunterfließt, baut die Stadt dort für 6,4 Millionen Euro einen Staukanal. Der kann die Wassermenge kontrolliert abgeben. Die Fetigstellung ist für 2022 geplant. Insgesamt wird das städtische Kanalsystem für rund 100 Millionen Euro saniert, weil die Starkregenereignisse in der Stadt für große Schäden gesorgt haben. Schnelle Hilfe sollen die neuen Tauchpumpen und die 5000 Sandsäcke bringen, die die Stadt seit 2018 bevorratet.

Volle Keller an der Poststraße. Hauptbrandmeister Thomas Worringen setzt die Tauchpumpe am Ende der Treppe ein. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

In Monheim ist die Feuerwehr in der Nacht bereits viermal nach Baumberg ausgerückt, um Keller leerzupumpen oder ein Flachdach vom Wasser zu befreien. Am Morgen ist sie in Monheim unterwegs. „30 bis 40 Anrufe gehen bei uns innerhalb einer Viertelstunde ein“, sagt Einsatzleiter Andreas Friedrich. Der Führungsdienst bewerte, wo die Dringlichkeit am höchsten ist. Denn wenn der Regen zurückgehe könne das Wasser zum Teil von alleine wieder abfließen. Oft sei das Kanalsystem punktuell überlastet. Den Rheinpegel hat die Monheimer Feuerwehr im Blick. Er liegt gegen 9 Uhr bei leicht erhöhten 5,38 Metern. Es gebe aber noch keine akuten Einsatzstellen in Ufernähe.