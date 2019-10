Sendung mit der Maus : Spannende Einblicke am Tag der Einheit

Die Sendung-mit-der-Maus-Maus sagt: Hereinspaziert am Feiertag! Foto: WDR/Trickstudio Lutterbeck/WDR

Langenfel/Monheim Zum neunten Mal öffnen am Tag der Deutschen Einheit Einrichtungen auch in unserer Region für Kinder. Noch gibt es freie Plätze.

„Tür auf“ heißt es am Donnerstag, 3. Oktober, in vielen Firmen und Institutionen in ganz Deutschland. Der „Türöffner-Tag der Sendung mit der Maus“ soll Kindern die Möglichkeit geben, Sachgeschichten live vor Ort zu erleben. Auch in unserer Region gibt es einige Angebote. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich per Mail anmelden. Einige Türen sind aber bereits wegen Überfüllung geschlossen. Wer es in diesem Jahr nicht schafft, mehr zu seinem Lieblingsthema zu erfahren, sollte im kommenden Jahr die Internetseite www.wdrmaus.de im Auge behalten. Ein Überblick über die Angebote in Langenfeld und Monheim und rundherum.

Vier offene Türen in Monheim

Vertreter der Monheimer Einrichtungen freuen sich auf den Tag. Foto: RP/Norbert Jacobs

Info Türöffner-Tag gibt es bereits seit 2011 Premiere war am 10. Juli 2011 anlässlich des 40. Geburtstags der Maus. Seitdem öffnen jedes Jahr überall in Deutschland Mausfans Türen, hinter denen sich etwas Interessantes verbirgt und die sonst verschlossen sind, etwa Fabriken, Forschungslabore, Stadien, Bauernhöfe oder Theater.

In Monheim ist der „Maus-Türöffner-Tag“ gleich an vier Örtlichkeiten. Die Theissen Medien Gruppe und der GoKart-Verleih Giebner sind ebenso dabei wie Monheims Bahnen und die Feuerwehr. „Wir dachten uns: Wir sind die Hauptstadt für Kinder - da sollten wir bei der Aktion auch mitmachen“, sind sich die Akteure einig. Dabei öffnet die Theissen Medien Gruppe bereits zum dritten Mal die Türen. In deren Räumen Am Kieswerk können die Kinder und natürlich auch Erwachsene unter anderem erfahren, wie eigentlich eine Druckmaschine funktioniert. Ein Malbuch mit der Maus gibt es auch. Beim GoKart-Verleih Giebner im Rheinbogen gegenüber der Altstadt wartet vor allem eine Rallye auf vier schnellen Rädern auf die Besucher. Was passiert eigentlich mit einem Schlauch nach dem Löschen? Unter anderem diese Frage wollen vor allem Mitglieder der Jugendfeuerwehr in der Wache an der Paul-Lincke-Straße beantworten. Bei Monheims Bahnen an der Daimlerstraße wird der autonome Bus präsentiert. Spannend dürfte es außerdem bei einer Führung durch die Leitstelle werden. Unter anderem runden noch Bastelstand und Hüpfburg das Programm ab. Die Türen öffnen sich von 10 bis 14 Uhr. Ein Maus-Shuttle von Monheims Bahnen verbindet alle 30 Minuten die vier Stationen miteinander. Anmeldung unter www.maus-tueren-auf.de.

Wing-Tsjun-Schule in Langenfeld

Die Wing-Tsjun-Akademie, Kronprinzstraße 90 a, öffnet von 11 bis 14 Uhr die Tür zu chinesischer Kampfkunst. Wie schnell kann ein Mensch schlagen? Wie ist es für kleine Menschen möglich, sich auch gegen Große zu wehren? Und was hat es mit chinesischer Kalligrafie (der Kunst des Schönschreibens) auf sich? Altersempfehlung: 4 bis 14 Jahre. Anmeldung unter headoffice@wingtsjun.com

Die Langenfelder Wing-Tsjun-Akademie ist wieder mit dabei. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Städtischer Betriebshof

Der Langenfelder Betriebshof nimmt nach 2011 und 2016 zum dritten Mal an der Türöffner-Aktion mit der Maus teil. An der Hausinger Straße 1a erwarten die Gäste zwischen 11 und 16 Uhr Mitmach-Aktionen. Bei der Bepflanzung eines Hochbeets können die Kids kreativ werden und sie können selbst auf einem Bagger oder Hubsteiger mitfahren. Hautnah erleben sie, wie ein Räumfahrzeug funktioniert. Der Kanalbetrieb zeigt die Spülung eines Kanalrohres und die Langenfelder Müllwagen- und Kehrmaschinenfahrer nehmen die Jungen und Mädchen mit auf ihre Touren. Die LKW-Werkstatt und unsere Waschhalle stehen ebenfalls zur Besichtigung bereit. Anmeldungen nimmt der Leiter des Betriebshofs unter bastian.steinbacher@langenfeld.de entgegen.

Firma Dücker

Auch die Segelschule am Unterbacher See lädt ein. Foto: Anne Orthen (ort)

Auch das mittelständische Fördertechnik-Unternehmen Dücker, Ernst-Tellering-Straße 13 in Langenfeld, ist beim Maustag dabei. Eine erste Führung startet um 10 Uhr, die zweite um 11.45 Uhr.

Musikschule und Tonstudio

„Moderntune Musikunterricht“, Poensgenstraße 17 in Langenfeld, öffnet von 12 bis 15 Uhr die Tür zur privaten Musikschule. Dort gibt es viele Instrumente (Gitarren, Schlagzeug, Keyboards etc.) zu sehen. Die Kinder bekommen Einblicke in den Instrumentalunterricht. Im Tonstudio erklären Experten, was sie mit den Tönen anstellen können. Altersempfehlung: 6 bis 14 Jahre, Anmeldung unter info@moderntune.de.

Schloss und Park Benrath

In Benrath (Benrather Schlossallee, 11-17 Uhr) lernen die Kinder unter anderem in zwei Sonderführungen die Arbeit in dem Rokoko-Schloss und den dortigen Museen kennen. „Mit den Wollmäusen“ streifen sie durchs Hauptschloss und fragen sich, wer den Boden immer wieder zum Glänzen und die Kronleuchter zum Blinken bringt. In geführten Gruppen gehen die Kleinen Rissen in der Tapete, Fingerabdrücken auf dem Türrahmen und abgeblätterten Goldecken auf den Grund. Wozu man im Schloss Filzpantoffeln trägt und warum manche Räume abgesperrt sind, wird dann plötzlich jedem ganz schnell klar.

Und auch die Museen werfen spannende Fragen auf: Wie wird ein weißer, leerer Raum zu einem Museum? Was soll gezeigt werden und wie kommt man an die Bilder und Objekte? Vitrinen müssen gebaut, Texte geschrieben, Lampen platziert werden. Kann das jeder machen? Die Kinder dürfen am Maustag in die unterschiedlichsten Rollen schlüpfen, die am Aufbau eines Museums beteiligt sind, und überlegen gemeinsam mit den Experten von Schloss Benrath, was sie für ihre Ausstellung alles bedenken müssen. Dass im Schloss keine Prinzen und Prinzessinnen wohnen, haben die Kinder bestimmt schon herausgefunden. Aber was machen die Leute eigentlich, die hier täglich ein und aus gehen? Wer klappt die Fensterläden im Schloss immer auf und zu? Im Innenhof des Ostflügels können die Kinder etwas über den Alltag der Stiftungsmitarbeiter lernen und dabei etwa Berufe entdecken, von denen sie noch nie gehört haben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch wer keinen Platz mehr in den Führungen ergattert oder die Fragestunde verpasst hat, dem wird am 3. Oktober auf Schloss Benrath garantiert nicht langweilig. Vor allem, wenn er plötzlich der echten Maus gegenübersteht. Gemeinsam mit dem Moderator der Maus-Sendung, Ralph Caspers und WDR-Moderatorin Anne Willmes, streift sie den ganzen Tag ums Schloss herum.

Überall auf dem Schlossgelände sind zudem die Mäuse los: In Rallyes verfolgen Kinder Mausspuren durch die Museen, im Ostflügel können sie Kronen basteln und dürfen sich an der Schminkstation in Maus und Elefant verwandeln. Wer nach all der wilden Mäusejagd noch Energie hat, kann sich beim Luftwellenreiten beweisen oder sein Können beim Apfelsaftpressen ausprobieren. Sämtliche Angebote des Maustags können kostenfrei besucht werden. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl sind für die beiden Führungen eine Anmeldung unter www.schloss-benrath.de/veranstaltungen im Voraus erforderlich.

