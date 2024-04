Fahrradtouren in die Region Fahrradclub startet wieder zu Touren – auch nach Kaiserswerth

Am Samstag, 20. April, startet die „gemütlich Radtour in Langenfeld“. Los geht es um 11 Uhr am Rathaus. Die 25 Kilometer-Runde wird in gemütlichem Tempo gefahren. Außerdem fährt Hans Kaufmann eine etwa 50 Kilometer lange Runde in flottem Tempo um die 20 km/h. Los geht‘s um 13 Uhr am Rathaus in Langenfeld – auch an jedem dritten Samstag im Monat.