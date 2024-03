Langenfeld/Monheim Fahrradclub lädt zu Frühlingstouren in die Region ein

(og) Im Frühling steigt auch die Lust, wieder aufs Rad zu steigen. Für Radler hat der ADFC Langenfeld/Monheim wieer ein paar Touren zusammengestellt. Los geht es am Dienstag, 2. April (weitere Termine: 9., 16., 23. und 30.) um 11 Uhr von der Kirche St. Martin in Richrath zur „Langenfelder Vormittagstour“. Die 50 Kilometer lange Tour wird in gemütlichen 15 bis 18 km/h gefahren. Große Steigungen werden gemieden. Eine Pause mit Einkehr gehört immer dazu.