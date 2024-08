Touren von Langenfeld und Monheim aus Wie Radfahrer mit dem ADFC die Region erkunden

Bereits einige Minuten vor Beginn ist der Treffpunkt auf dem Platz vor der St.Martins-Kirche in Richrath ordentlich gefüllt. 17 Teilnehmer sind heute dabei, von denen die meisten schon bekannte Gesichter beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) sind. Schon vor Beginn der Tour unterhalten sich die Teilnehmer vor allem über ihre Räder und welche Radtouren sie in den vergangenen Tagen und Wochen so gefahren sind.