Garten-Tipps vom Langenfelder Experten „Der kluge Gärtner ist im Frühling fleißig“

Sonne satt an diesem März-Wochenende – und viele Hobby-Gärtner stehen in den Startlöchern! Bevor die Temperaturen noch frühlingshafter werden und die Pflanzen so richtig austreiben, sollten Rasen, Beete, Sträucher und Gehölze auf die Wachstumsphase vorbereitet werden. Garten- und Landschaftsbauer Martin Biele aus Langenfeld erklärt, welche Arbeiten jetzt anstehen.