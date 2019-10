Familie und Freizeit : Das läuft: Der Ausblick aufs Wochenende

Eine Radtour mit den MonGuides führt am Sonntag am Aalschokker in Baumberg vorbei. Foto: RP/Thomas Lison

Kreis Mettmann Ob für Frischluftfreunde oder solche, die gern was auf die Ohren haben – im Veranstaltungskalender für die nächsten Tage ist jede Menge drin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

LANGENFELD „Enigma“ heißt das Zwei-Mann-Stück von Éric-Emmanuel Schmitt, das das Kammerspielchen Solingen am Freitag, 25. Oktober, 20 Uhr, im Langenfelder Schaustall, Winkelsweg 38, aufführt. Karten für das Theaterstück kosten 16 und 18 Euro (VVK/AK). Vorverkauf unter www.schauplatz.de. Die einstige Volker-Schlöndorff-Inszenierung mit Mario Adorf und Justus von Dohnányi bereitete den beiden Schauspielern Edmund Willms und Stephan Tacke-Unterberg unter der Regie von Marc Ossenbrink sicherlich anfangs einige Kopfschmerzen, aber wie sich heraustellte, ganz unnötiger Weise, denn die beiden Herren stehen ihren großen Vorbildern nach Meinung vieler in nichts nach. Die Story, kurz und knapp, ein Katz- und Mausspiel der Extraklasse zweier Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch durch die Wirren eines gemeinsamen Schicksals miteinander verwoben scheinen. Der preisgekrönte Journalist Abel Znorko willigt ein, sich von einem einfachen Allerwelts-Lokalredakteur interviewen zu lassen, womit das Schicksal seinen unabwendbaren Lauf nimmt ...

Der Dennis sagt: „Ich seh voll reich aus“ – und so heißt auch das Comedy-Programm des liebenswerten Vollprolls aus Hürth. Am Samstag, 20 Uhr, schwadroniert der Typ mit bunter Basecap, zerrissenen Jeans und fetter Bling-Bling-Gürtelschnalle in der Langenfelder Stadthalle, Hauptstraße 129. Karten kosten 30,86 und 35 Euro (VVK/AK), Vorverkauf unter www.schauplatz.de. 21 Jahre jung, wohnt der Dennis bei Oma Claudia, ist ewiger Berufsschüler und malocht auf dem Bau. Ein Vorstadtkind, aber irgendwie eben auch ein netter Kerl, ein lebendig gewordenes Klischee! Von Aldi Talk bis Curry King erklärt er „uns Ottos“, was zählt in seinem Leben. „Den Dennis aus Hürth“ ein Stück in seinem Leben zu begleiten, ist ein bisschen wie Voyeurismus. Ein Eintauchen für einen Abend in eine fremde Welt. Warum bleiben Menschen an einer Unfallstelle stehen, warum freut man sich, beim Arzt auch mal die übelste Yellow-Press-Schmonzette lesen zu dürfen?

Das Programmkino im Schaustall, Winkelsweg 38, zeigt am Samstag und Sonntag, jeweils 20 Uhr, die israelisch-französisch-deutsche Produktion „Synonymes“ (2019). Eintritt: 6 Euro. Der Siegerfilm der Berlinale erzählt von dem jungen Israeli Yoav, der in seiner ersten Nacht in Paris die gemietete Altbauwohnung ausgeräumt und bitterkalt vorfindet. Unter der Dusche will er sich aufwärmen, dabei werden ihm seine Klamotten geklaut. Nackt sucht er um Hilfe und findet ein junges Paar, das ihm Kleidung und Geld gibt. Yoav will mit Israel nichts mehr zu tun haben, so schnell wie möglich will er Franzose werden, sucht sich einen Job und lernt für den Einbürgerungstest. Doch es ist nicht leicht, neue Wurzeln zu schlagen, immer wieder gibt es neue Ärgernisse und Probleme, und auch die Geister der Vergangenheit lassen Yoav nicht ganz los. In Frankreich mag er das Land der Menschenrechte sehen, im Einbürgerungskurs werden stolz die Werte der Republik auswendig gelernt, doch in der Realität sind die Begriffe nur Worte. Viele der schrägen Szenen erschließen sich nicht, und der Film ist lustig wie sperrig, aber Tom Mercier als Yoav st großartig.

Der Dennis kommt am Samstag nach Langenfeld. Foto: RP/Andreas Freude

Zu seinem 100-jährigen Bestehen lädt der Langenfelder Quartettverein Gladbach zu einer Sonntagsmatinée ins Sängerheim Jansenbusch 13 ein. Beginn ist um 11 Uhr, Einlass ab 10.30 Uhr. Unter der Leitung von Otmar Stangl, der vor gut einem Jahr den Chor übernahm, haben die Sänger hinreißende Melodien aus „Elisabeth“, „Starlight Express“ und „Phantom der Oper“ einstudiert. Im zweiten Teil führt der Quartettverein das Publikum mit Melodien der „Italienreise“ in den Urlaub. Solistin ist Barbara Felicitas-Marin, die mit ihrer Sopran-Stimme und ihrem charmanten Auftreten das Sängerheim schon einmal in Begeisterung versetzte. Nach dem Gesang gibt es einen Imbiss und Getränke. Karten (12,50 Euro) gibt es an der Tageskasse und vorweg bei der Vorsitzenden, Sophie Offenberg-Sersch, Telefon 02173 25816.

MONHEIM In der Aula am Berliner Ring in Monheim spielt am Freitag, 20 Uhr, das Ensemble Festival Strings Lucerne mit der Cellistin Raphaela Gromes. Im Zentrum des Konzerts stehen Werke von Rossini, Offenbach und Tschaikowsky. Karten gibt es ab 19 Euro unter www.monheimer-kulturwerke.de oder im Kundencenter im Monheimer Tor, Rathausplatz. Geschichten mit Musik erzählen? Genau das vermag Raphaela Gromes. Der 28-Jährigen ist auch das fein durchdachte Programm zu verdanken: Sie stieß bei Recherchen auf eine vergessene Fantasie für Violoncello und Orchester von Jacques Offenbach. Dieses hochvirtuose Werk kann man nun in der Aula am Berliner Ring im Kontext mit Rossinis berührendem „Une Larme“ für dieselbe Besetzung hören. Flankiert werden diese zwei Programmpunkte von Werken für Streichorchester von Ottorino Respighi und Peter Tschaikowsky.

Im Kinderkino in der städtischen Bibliothek, Tempelhofer Straße 13, wird am Samstag, 11 bis 13 Uhr ein spannender Film für Kinder gezeigt. Greg ist eher ein etwas zurückhaltender Teenager. Ab diesem Jahr geht er in die Mittelstufe. Alles läuft ziemlich aus dem Ruder, aber seine Freunde sind weiterhin mit von der Partie. Greg ist überzeugt: „Er ist von Idioten umzingelt!“ Zum Film gibt es Popcorn und eine passende Bastelaktion. Eintritt frei, eine Altersbeschränkung gibt es nicht.

Cellistin Raphaela Gromes spielt am Freitag in der Monheimer Aula Werke von Rossini, Offenbach und Tschaikowsky. Foto: RP/Dennis Yulov

Erkan und Stefan treten am Samstag, 20 Uhr, in der Aula am Berliner Ring auf. In den 2000ern prägten sie die Sprache einer ganzen Generation und sorgten für den schmerzhaften High-Kick ins Kleinhirn der deutschen Kulturkritiker. Die beiden Comedians wurden geliebt, oft zitiert und oft kopiert. Karten gibt es ab 32 Euro bei den Monheimer Kulturwerken.

Ebenfalls am Samstag, 20 Uhr, beginnt im Monheimer Sojus 7, Kapellenstraße 38, eine Karaoke-Party. Im Anschluss legen Soul Rebel Calzone und Sig Sig Sander Coversongs auf. Das Team von „Karaoke till death“ bringt 130 Lieder der Musikrichtungen Rock, Punk, Metal, Indie und Alternative mit – welche Lieder sie spielen, entscheiden die Besucher, die dazu auf der Bühne singen. „Karaoke till death“ sind vier Freunde aus Koblenz. Auf einer Tour durch die Schweiz kamen die Musiker Carlos Ebelhäuser und Mario Matthias von der Band Blackmail auf die Idee einer Liveband-Karaoke-Party. Gemeinsam mit George Rademacher und Sven Mees sind sie mittlerweile seit mehr als zehn Jahren als Karaokeband unterwegs. Die komplette Songliste gibt es auf www.sojus-sieben.de. Wer sich einen Song aussucht und per E-Mail mit der ausgefüllten Liste an sojus7@monheim.de schickt, kann zwei Mal zwei Eintrittskarten für den Abend gewinnen, inklusive Begrüßungsgetränk. Tickets kosten im Vorverkauf bei den Monheimer Kulturwerken, Rathausplatz 20, im Sojus 7 und unter www.metaltix.de 4 Euro, an der Abendkasse 7 Euro. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr.

Auf dem Metal-Festival Wacken Open Air haben „Karaoke till death“ im Partyzelt für Stimmung gesorgt. Jetzt geht’s nach Monheim. Foto: RP/Karaoke Till Death

Der Baumberger Allgemeine Bürgerverein (BAB) veranstaltet am Sonntag, 10 bis 14 Uhr, seinen vierten Karnevalströdel im Baumberger Bürgerhaus, Humboldstraße 8. Getrödelt werden Kinder- und Erwachsenenkostüme sowie Karnevalszubehör. Wer Lust hat, mitzutrödeln, meldet sich bei Helmut Heymann unter Telefon 02173 61922, helmut_heymann@gmx.de.

Für Sonntag ab 11 Uhr bieten die MonGuides eine Rundtour mit dem Fahrrad an. Schwungvoll genießen die Teilnehmer auf der 15 Kilometer langen Rundtour Monheims Naturlandschaften. Die Tour führt vorbei an den Sehenswürdigkeiten der Altstadt, entlang der Rheinpromenade weiter nach Baumberg. Im Aalfischerei-Museum und auf Haus Bürgel erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über die Geschichte der Region und des Rheins. Nach etwa 15 Kilometern endet die Tour wieder im Monheimer Rheinbogen. Die Teilnahme kostet 7 Euro, für Kinder ab zehn 3 Euro, Kinder unter zehn gratis. Fahrräder sollten mitgebracht werden. Treffpunkt ist an der Tourist-Information am Landschaftspark Rheinbogen.

Himesh Patel als Jack Malik in „Yesterday“: Der Film läuft am Sonntag im Monheimer Herbstkino. Foto: dpa/Jonathan Prime

Am Sonntag um 15 Uhr findet die monatliche öffentliche Stadtführung statt. Vom Schelmenturm geht die anderthalbstündige Führung über rund zwei Kilometer durch die Altstadt, den Landschaftspark Rheinbogen und den Marienburgpark zum Ausgangspunkt. Kinder ab zehn zahlen vor Ort 1,50 Euro, Erwachsene 3 Euro.

Am Sonntag, 17 Uhr, wird im Monheimer Herbstkino in der Aula am Berliner Ring der Film „Yesterday“ gezeigt. Während auf der ganzen Welt der Strom für zwölf Sekunden ausfällt, wird ein junger Musiker vom Bus angefahren. Als Jack Malik wieder zu Bewusstsein kommt, geschieht etwas Seltsames: Außer ihm kann sich niemand mehr an die Beatles erinnern. Als bis jetzt erfolgloser Musiker nutzt Jack dieses Ereignis zu seinem Vorteil und verkauft die Welthits als seine eigenen. Karten gibt es ab 5 Euro bei den Monheimer Kulturwerken.

In Baumberg ist am Sonntag ein Karnevalströdel. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

HILDEN Zum 38. Mal organisiert die Hildener Werbegemeinschaft vom 25. bis 28. Oktober das Itterfest in der Innenstadt. Auf dem Nove-Mesto-Platz bringen Fahrgeschäfte wie Autoscooter, Twister, Scheibenwischer, „Traumflug“, und die Eisenbahn nicht nur Kinderaugen zum Leuchten. Auf der Bühne am alten Markt gibt es drei Tage lang viel (Live-)Musik. Auch viele Vereine wie der VfB Hilden, die Musketiere, Hilden 05/06, die KG Rot-Weiß, die Narrenakademie, Alte Herren Hilden Nord und die Jecken Fründe stellen sich vor und feiern mit.

Der Kunstraum im Gewerbepark Süd (Hofstraße 64) zeigt rund „Menschenbilder“ von Armin Mueller-Stahl. Die Ausstellung (Eintritt frei) wird um 11 Uhr eröffnet. Der bekannte Schauspieler und Hollywood-Star hat versprochen, dabei zu sein. Die Bilder waren zuvor im berühmten Puschkin-Museum in St. Petersburg zu sehen.

HAAN Bildschöne Hühner, stolze Hähne präsentiert der Rassegeflügelzüchterverein Gruiten am Samstag 26. Oktober 2019, von 14 bis 19 Uhr und Sonntag 27.Oktober, 10 bis 17 Uhr in den Bürgersaal in Gruiten-Dorf ein. Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag um 16 Uhr. Dann werden auch die Bewertungsergebnisse der Preisrichter sowie vergebene Prämierungen bekannt gegeben.