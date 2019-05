Europawahl lokal : Bürger stimmen für Europa

Die Wahlbeteiligung im Bund, aber auch in Langenfeld (66,29 Prozent) und Monheim (59,93 Prozent) zeigt: Den Menschen ist ein demokratisches Europa wichtig. Und so kam die AfD in Monheim zwar auf 9,6 Prozent; in Langenfeld auf 7,5 Prozent, doch die rechten Parteien konnten zum Glück nicht so punkten, wie sie gehofft haben.

Weiterleiten Drucken Von Petra Czyperek