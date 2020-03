Coronavirus : Es gibt weitere Einschränkungen und Absagen in beiden Städten

Die Skateranlage in Langenfeld ist jetzt zum Schutz vor der Corona-Gefahr gesperrt. Wegen unvernünftiger und rücksichtsloser Skater jetzt sogar mit einem verschraubten Bauzaun. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim In beiden Städten gibt es wegen des Coronavirus immer mehr Absagen und Einschränkungen. Hier ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Der Monheimer Wertstoffhof an der Straße Am Knipprather Busch bleibt geschlossen. Bis auf Weiteres wird auf dem Wertstoffhof, der von der Awista Logistik GmbH im Auftrag der Stadt betrieben wird, kein Müll entgegen genommen.

Für alle WFB-Behindertenwerkstätten des Kreises Mettmann in Langenfeld, Velbert und Ratingen und Langenfeld gilt seit Mittwoch, 18. März, ein Betretungsverbot. Wie in Schulen und Kitas werden für die behinderten Mitarbeiter im Bedarfsfall eine Notbetreuung in den Werkstätten eingerichtet. Darüber wird auf Antrag der Angehörigen/Betreuer im Einzelfall entschieden.

Seit Mittwoch, 18. März, sind kreisweit die Geschäftsstellen des Jobcenters ME-aktiv und der Agentur für Arbeit Mettmann für den regulären Publikumsverkehr geschlossen. Der Telefon- und Online-Zugang wird intensiviert und ausgebaut, Vorsprachen nur noch in Notsituationen möglich. Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne Rechtsfolgen. Termine müssen nicht abgesagt werden, auch Anrufe diesbezüglich sind nicht nötig. Zur Entlastung sind für die Klärung von wichtigen Anliegen vorrübergehende Hotline-Nummern Montag bis Freitag für die Zeit von 8 bis 16 Uhr geschaltet: Jobcenter ME-aktiv: 02104 - 14163-222. Agentur für Arbeit Mettmann: 02104 9293-10.

Die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Langenfeld am Konrad-Adenauer-Platz 1 bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Persönliche Beratungen – ob allgemeine Rechtsberatung, Versicherungs-, Energie-, Umwelt-, Geldanlage- oder Schuldnerberatung – müssen ausfallen. „Wer bereits einen Termin vereinbart hat, wird kontaktiert oder kann sich telefonisch melden, um das weitere Vorgehen abzusprechen", erklärt Beratungsstellenleiter Andreas Nawe. Auch alle Veranstaltungen, Vorträge und Aktionen sind bis Ende April abgesagt. Telefonisch ist die Beratungsstelle jedoch – unter (02173) 8492501 – weiterhin erreichbar. Auch Anfragen per E-Mail (langenfeld@verbraucherzentrale.nrw) werden weiter bearbeitet.

Das in der Langenfelder Wasserburg Haus Graven für den 22. März geplante Frühlingskonzert mit „The Chambers“ fällt aus. Die gezahlten Kartenpreise werden erstattet.

Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Langenfeld hat den Secondhand-Laden Pro Donna und die Schneiderwerkstatt geschlossen; Kleiderspenden werden vorerst nicht angenommen. Nichts vor die Tür legen! Die haushaltsnahen Dienstleistungen (Glanzleistung) sind über einen Notfallplan für teils eingeschränkte Kunden gesichert. Die Geschäftsstelle ist nur telefonisch in der Zeit von 8 bs 12 Uhr erreichbar unter Telefon 02173 - 3947670. Das Café Immi des SkF bleibt ebenfalls vorerst geschlossen. Der SkF-Lebensmittelshop „Die Tüte“ ist reduziert am Montag und Donnerstag geöffnet. Kunden müssen unbedingt den Weisungen der Mitarbeiter folgen.

Die Arbeiterwohlfahrt Langenfeld hat ihre Begegnungsstätten Siegfried-Dißmann-Haus und Café am Wald bis zum 19. April geschlossen. Sämtliche Veranstaltungen, Vorträge und Angebote beider Häuser wurden abgesagt. „Essen auf Rädern“ wird wie gewohnt ausgeliefert. Im i-Punkt Senioren der Awo wird ab Donnerstag, 19. März, ein Sorgentelefon mit der Rufnummer 02173 - 250680 eingerichtet, welches montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr für Fragen und Sorgen zur Verfügung steht. Es werde versucht, für Anliegen Lösungen zu finden und etwa kleinere Besorgungen anzubieten.

Zum Schutz der Kundschaft sowie der Mitarbeiter werden seitens der Stadtwerke Langenfeld und des Verbandswasserwerks Langenfeld-Monheim zurzeit keine Zählerwechsel vorgenommen. Die Kundenberater des Service-Centers sind weiter zu erreichen unter Tel. 02173 - 979500 oder service@stw-langenfeld.de.

Der Sauerländische Gebirgsverein (Monheim/Langenfeld) sagt mit sofortiger Wirkung alle Veranstaltungen ab, seien es die Wanderungen, Radtouren, Exkursionen oder die Jahresversammlung.

Alle Geschäftsstellen der Stadt-Sparkasse Langenfeld bleiben für die Kunden zu den bekannten Öffnungszeiten erreichbar. Doch dürfen sich nur noch zehn Kunden gleichzeitig im Wartebereich der Sparkassen-Geschäftsstellen aufhalten. Kunden sollten möglichst telefonisch Anfragen stellen.

Für die Arbeitsgemeinschaft Langenfeld – Monheim der Rheumaliga fallen alle Veranstaltungen aus. Auch Büros in Langenfeld und Monheim bleiben bis einschließlich 30.April geschlossen.

Der von der Gruppe „Junge Leute“ der KAB Sankt Dionysius Baumberg vorgesehene Trödelmarkt für Kindersachen am 28. März im Pfarrer-Franz-Boehm-Haus findet nicht statt.

Die SPD Monheim hat ihren für den 22. März geplanten Frühlingsempfang abgesagt. Die Verleihung des Ingeborg-Friebe-Preises für ehrenamtliches Engagement werde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Die SPD Langenfeld sagt alle eigenen Veranstaltungen, Gremiensitzungen und Stammtische ab, auch Treffen der Jusos und der AG 60plus.

Sowohl der Umweltausschuss des Kreistags Mettmann am 23. März als auch Kreisausschuss und Kreistag am 30. März finden nicht statt.

Die Jägerprüfung des Kreises Mettmann vom 20. bis 24. April ist abgesagt, ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Ab sofort beantwortet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Düsseldorf unter der Corona-Hotline 0211 - 3557-666 Anfragen von Unternehmern zu den Themen: Arbeitsrecht, Finanzierung/Kredite, International und Berufsbildung/Prüfungen. Denn, so IHK-Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen: „Rasend schnell hat sich binnen Tagen die Angst vor dem Coronavirus verbreitet und lähmt schlagartig immer größere Teile der Wirtschaft.“ Betroffen und in ernsten Schwierigkeiten sind inzwischen alle Branchen und nicht nur die exportorientierten Unternehmen. Untersagungen betrieblicher Tätigkeiten, Verbote und Absagen von Veranstaltungen, Einschränkungen von Dienstreisen und dienstlichen Zusammenkünften sowie die Unterbrechung von Lieferketten stellen nahezu sämtliche Branchen vor gravierende Probleme. Binnen Wochenfrist hat sich nahezu die gesamte Wirtschaft „infiziert“. „Schnelle und unbürokratische Hilfe lautet daher das Gebot der Stunde“, betont Berghausen. Informationen darüber, welche Möglichkeiten bereits bestehen, an welche Stellen sich Unternehmen wenden können und was sie dabei beachten müssen, hat die IHK für ihre Mitgliedsunternehmen unter www.duesseldorf.ihk.de, Webcode 4713402, (https://www.duesseldorf.ihk.de/aussenwirtschaft/auslandsmaerkte/china/aktuelles/coronavirus-informationen-fuer-unternehmen-4713402) zusammengestellt. Die Informationen werden laufend aktualisiert. „Die IHK-Expertinnen und -experten unseres Unternehmensservice informieren und beraten Betriebe rund um das Thema Corona“, erklärt Dr. Nikolaus Paffenholz, Leiter des IHK-Unternehmensservice. Die Verunsicherung sei enorm, daher seien aktuelle, verlässliche und verständliche Informationen besonders wichtig. Eine Auswertung der zahlreichen Unternehmensanfragen zeige darüber hinaus, dass die wirtschaftlich besonders betroffenen Unternehmen jetzt unkonventionelle Sofortmaßnahmen benötigten, die schnell greifen. Staatliche Fördermaßnahmen, die sich zur Überbrückung von Engpässen eignen, sollten ausgeweitet und Antragsverfahren schnell und unbürokratisch abgewickelt werden, so Paffenholz. Das von der Bundesregierung vorgestellte Corona-Schutzschild sowie etwa die vom Land angekündigten Expressbürgschaften seien wichtige Signale. Um die Auswirkungen der Krise langfristig zu bewältigen, bedürfe es jedoch weiterer unbürokratischer Unterstützung und einer engen Kooperation von Politik und Wirtschaft.

