Coronavirus im Kreis Mettmann : Erster Corona-Verdachtsfall im Kreisgebiet bestätigt

Kreis Mettmann

Kreis Mettmann Infizierte Erkratherin wird mit Familie zu Hause überwacht. Drei weitere Verdachtsfälle – aber vorerst Entwarnung für Langenfeld.

(mei/tobi/peko/hup) Das Coronavirus hat den Kreis Mettmann erreicht. Doch der am Dienstag vom Kreisgesundheitsamt gemeldete Verdachtsfall bei einer Langenfelderin hat sich bei deren weiterer medizinischer Untersuchung nicht bestätigt, teilte Kreissprecherin Daniela Hitzemann am Mittwochnachmittag mit. Zu diesem Zeitpunkt gab es im Kreisgebiet aufgrund der Symptome vier Corona-Verdachtsfälle, von denen sich jetzt einer tatsächlich bestätigt habe: Erkrankt ist laut Hitzemann eine Frau aus Erkrath, die über eine Veranstaltung in Düsseldorf Kontakt zu einer im Kreis Heinsberg bereits positiv getesteten Person hatte. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern bleibt die Erkratherin nun für 14 Tage zu Hause abgesondert.

Darüber hinaus gibt es im Kreisgebiet in Sachen Coronavirus zurzeit drei noch unbestätigte Verdachtsfälle: Erstens die in unserer Zeitung bereits genannte junge Frau, die aus dem norditalienischen Mailand zum Familienbesuch nach Erkrath angereist war. Zweitens eine Familie mit zwei Kindern in Haan. Und drittens ein Single in Ratingen. Sie alle werden zu Hause medizinisch überwacht.

Die Stadt Haan hatte die Gemeinschaftsgrundschule Gruiten und die Kita Hasenhaus am Dinkelweg am Mittwoch vorsorglich geschlossen, da die Kinder der betroffenen Familie dort betreut werden und in die Schule gehen. Das Kreisgesundheitsamt rechnet damit, dass die Ergebnisse noch im Laufe des Tages vorliegen. Es kann aber auch länger dauern, da die Laboratorien in der aktuellen Situation überlastet sind.

In Erkrath bleiben die Einrichtungen geöffnet, obwohl die Kinder der positiv getesteten Frau dort ein- und ausgingen. Woran liegt das? In Haan habe „es im Hinblick auf den vorausgegangenen Zeitablauf unter ungünstigsten Bedingungen schon zu weitergehenden Ansteckungen gekommen sein können. Anders gelagert ist der inzwischen als Krankheitsfall bestätigte Fall in Erkrath. Dort sind zwar auch Kinder im Familienverbund betroffen, diese seien indes seit Dienstag zu Hause. „Und ihre eventuelle Ansteckung liegt erst so kurze Zeit zurück, dass angesichts der Inkubationszeit davon auszugehen ist, dass sie am Montag selbst noch nicht ansteckungsfähig waren“, erklärte Hitzemann.

Das Service-Telefon des Kreises mit der Nummer 02104 - 993535 hat nach Hitzemanns Angaben am Mittwochmorgen den Betrieb aufgenommen. Es nimmt zum einen allgemeine Fragen entgegen und dient zum anderen als Klärungsstelle für Bürger, die meinen, eventuell infiziert zu sein. „Mittels Abfrage der vom Robert-Koch-Institut definierten Kriterien ermitteln die Mitarbeiter des Service-Telefons, ob ein klärungsbedürftiger Verdachtsfall anzunehmen ist und die Person gegebenenfalls einer weiterführenden Diagnose zugeführt werden sollte.“

Nach den Worten von Landrat Thomas Hendele sind die Bemühungen des Kreises, eine zentrale Corona-Anlaufstelle für notwendige diagnostische Untersuchungen zu schaffen, auf einem guten Weg. „Wir hoffen, in Kürze eine konkrete Lösung anbieten zu können.“

