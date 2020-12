Corona : Erste Seniorin in Monheim geimpft

Der Leverkusener Internist Dr. Oliver Witte impft vor der Pflegeeinrichtung Haus Monheim der Bergischen Diakonie Einrichtungsleiterin Ulrike Nehrke. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Ein Ärzte-Team der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein und örtliche Mediziner haben gestern im Kreis Mettmann die ersten Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs an Bewohner und Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen verimpft. Die erste Impfung erhielt kurz nach 11 Uhr eine 79-Jährige Bewohnerin der Pflegeeinrichtung Haus Monheim der Bergischen Diakonie.

Von Christoph Schmidt und Petra Czyperek

Die erste Impfung im Kreis Mettmann erhielt am Sonntag um 11.17 Uhr eine 79-jährige Bewohnerin der Pflegeeinrichtung Haus Monheim der Bergischen Diakonie in der Gänselieselstadt. Sylvia Broeckmann, Bereichsleiterin des Altenhilfe-Verbundes in der Bergischen Diakonie sagte, sie sei „total froh“, dass dort begonnen worden sei. Das Haus Monheim ist eine auf Pflege und Betreuung für Menschen mit Demenz und gerontopsychiatrischen Erkrankungen spezialisierte Einrichtung. Gerade hier sei es besonders wichtig, dass die Bewohner geimpft werden. „Wir sind wirklich dankbar“, ergänzte Broeckmann. Drei örtliche Mediziner, und ein Arzt der kassenärztlichen Vereinigung waren unter Polizeischutz im Haus. 60 Bewohner und zahlreiche Mitarbeiter erhielten die Impfung. 122 Impfungen wurden insgesamt zum Start durchgeführt, berichtete Tanja Henkel vom Kreisgesundheitsamt.

Im Kreis gibt es fast 150 Pflegeeinrichtungen. Dort leben und arbeiten rund 12.600 Menschen. Wenn sich jeder impfen lässt, wären dafür rechnerisch mehr als 25.000 Impfdosen nötig. Denn jede Person muss zweimal im Abstand von etwa drei Wochen immunisiert werden. „Bis also die Pflegeeinrichtungen durchgeimpft sind, können durchaus mehrere Wochen vergehen“, rechnet Landrat Thomas Hendele vor.

Info Erste Lieferung: 9750 Impfdosen für ganz NRW Die KV Nordrhein hat für den ersten Impftag rund 5000 Dosen erhalten und sie gleichmäßig auf Kreise und kreisfreie Städte verteilt (jeweils 180). Am 28. und 30. Dezember erwartet NRW 273.000 Impfdosen, im Januar 2021 wöchentlich 141.374.. In NRW gibt es 53 Impfzentren. Das für die rund 485.000 Einwohner des Kreises Mettmann ist auf dem Gelände der Firma Timocom in Erkrath (Timocom-Platz).

Wer in welcher Reihenfolge geimpft wird, hat die Bundesregierung in einer Rechtsverordnung am 18. Dezember entschieden. Wer ein hohes Risiko für eine schweren Krankheitsverlauf hat beziehungsweise einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt ist, soll zuerst dran kommen.

Wann beispielsweise das Langenfelder CBT-Haus an der Reihe ist, konnte Pflegedienstleiterin Monika Ricken auf Anfrage nicht sagen. Und auch wie es um die Impfbereitschaft im Haus bestellt sei, habe man noch nicht abgefragt. Das Monheimer Alloheim signalisierte ebenfalls: „Bis dato wissen wir noch nichts.“

Beate Linz-Eßer ist Geschäftsführerin der Seniorendienste Stadt Hilden, die zwei Seniorenheime betreiben. Dort betreuen 270 Mitarbeiter rund 218 Senioren. „Ich weiß nicht, wann wir dran sind“, sagt Linz-Eßer: „Darüber bin ich aber nicht unglücklich. Die Impfung bedeutet viel Vorbereitung. Das verschafft mir etwas Luft.“ Die Geschäftsführerin will in ihren beiden Heimen aktiv für die Corona-Impfung werben. Hintergrund: Rund 60 bis 70 Prozent der Heimbewohner wollen sich wohl impfen lassen, ist bei vielen Einrichtungen hinter vorgehaltener Hand zu hören – aber bislang nur geschätzt etwa 30 Prozent der Mitarbeiter. Es gebe viel Sorge und diffuse Ängste, weil der Impfstoff so schnell zugelassen worden sei. Geschäftsführerin Beate Linz-Eßer nimmt diese Stimmung ernst und setzt auf Aufklärung und Information: „Der neue Impfstoff ist unsere einzige Chance aus der Pandemie heraus zu kommen.“

In der nächsten Ausgabe ihrer Hauszeitung „Kurier“ sagen 28 Prominente, Angehörige und Bewohner mit Foto auf sieben Seiten, warum sie sich ganz persönlich impfen lassen. Etwa Landrat Thomas Hendele: „Weil ich die Schwachen, aber eben auch meine Familie und mich selbst schützen möchte!“ Oder die Landtagsabgeordnete Claudia Schlottmann: „Nur durch Impfen können wir das Virus eindämmen.“ Bodo Keißner-Hesse, Leiter der Bildungsakademie Mettmann: „Weil ich das Leben liebe.“ Besonders berührt das Statement von Hedwig Pauly. Die 99-Jährige lebt im Hildener Wohn- und Pflegeheim Hummelsterstraße: „Weil ich meinen 100. Geburtstag im nächsten Jahr gerne mit Gästen feiern möchte.“