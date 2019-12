Einkaufen : Erste Märkte verbannen Böller aus Sortiment

Kreis Mettmann Bei Hagebau in Langenfeld und Edeka Windges in Erkrath gibt es in diesem Jahr keine Knaller mehr zu kaufen.

Kurz vor Jahresende hat die Debatte um den Klimaschutz auch den Einzelhandel erreicht: Neben Hornbach gaben vereinzelte Rewe- und Edeka-Kaufleute bekannt, in diesem Jahr erstmals kein Silvesterfeuerwerk zu verkaufen.

Im Kreis Mettmann haben sich die Inhaber des Edeka Windges in Erkrath dazu entschieden, Feuerwerkskörper aus dem Sortiment zu nehmen. Nachdem das Frische-Center am Hochdahler Markt vor zwei Jahren aufwendig umgebaut wurde und seitdem auf klima- und umweltschonende Technik wie LED-Beleuchtung und CO 2 -Kühltechnik setzt, Verpackungsmüll reduziert und Lieferwege so kurz wie möglich hält, war dies für das Familienunternehmen der nächste Schritt: „Wir fühlen uns unseren Kunden, unserer Region und der Umwelt verpflichtet und Nachhaltigkeit ist uns wichtig“, erklärt Christoph Windges.

Die Entscheidung liegt jenseits von betriebswirtschaftlichen Interessen. Die Belastung der Umwelt sei der Grund für den Verzicht auf das Geschäft mit Knallern und Raketen. Neben den extremen Strapazen durch Lautstärke und Helligkeit für alle Tiere sorgen Silvester-Knallereien für weit in die Natur verstreute Müllmengen und setzen die Menschen einem hohen Gesundheitsrisiko aus.

Der Langenfelder Hagebau-Markt hat bereits im zweiten Jahr keine Silvesterknaller mehr im Sortiment. Und darauf ist Marktleiterin Simone Berger stolz. „Im vergangenen Jahr haben wir auf unserem Gelände ein Probefeuerwerk gezündet. Daraufhin haben sich viele Nachbarn gemeldet und gesagt, ihre Haustiere hätten große Angst gehabt. Wir haben dann bei unseren Angestellten rumgefragt und erfahren, dass alle Tierbesitzer klagen, die Knallerei sei immenser Stress für Hunde und Katzen“, berichtet Berger. Deshalb habe die gesamte Belegschaft von 45 Leuten einhellig dafür gestimmt, kein Silvesterfeuerwerk mehr zu verkaufen. „Natürlich wollen wir nicht nur die Haustiere schützen, sondern auch die in der Natur“, sagt Berger.

Auch Rene Ludwig, Geschäftsführer des Rewe-Lebensmittelmarktes in Berghausen, steht dem Verkauf von Raketen und Böllern eher skeptisch gegenüber. „Wir haben uns zum Zeitpunkt der Bestellung auch Gedanken gemacht und in Erwägung gezogen, auf den Verkauf zu verzichten. Letztlich möchten wir die Entscheidung jedoch beim Verbraucher lassen. Wir befürworten aber eine öffentliche Diskussion zum Thema Silvesterfeuerwerk, um dafür zu sensibilisieren“, sagt er. „Wir erwarten ein rückläufiges Geschäft in diesem Bereich und haben daher bereits unsere Mengen stark reduziert.“

Das Sortiment bei Rewe umfasst verschiedene Bereich von ein paar wenigen Euros bis hin zu aufwendigen professionellen Batterien mit Preisen um 60 Euro. „Die werden aber sehr selten gekauft“, sagt Ludwig. Als Alternative bietet er Tischfeuerwerk an. „Es kann die Silvesterparty sicherlich sehr gut abrunden ohne aufwendige Raketen und Böller“, meint Ludwig.

Wer sich die Leuchtsterne im Nachthimmel zum Jahreswechsel nicht nehmen lassen will, der findet bei Real in Langenfeld eine große Auswahl. „Auch in diesem Jahr werden alle 280 Real-Märkte wie gewohnt ein Angebot an Feuerwerkskörpern zur Verfügung stellen“, sagt Pressereferent Frank Grüneisen. Das Angebot reicht von Wunderkerzen für 1,99 Euro über das 28-teilige Familiensortiment mit verschiedenen Raketen und Knallern zum Preis von 29,95 Euro bis hin zur Feuerwerksbatterie mit 280 Schuss für 159 Euro, klärt er auf.

Damit komme das Unternehmen einerseits der erwartungsgemäß großen Nachfrage entgegen. Andererseits sei Real als eine der größeren Handelsketten bestrebt, den Kunden zu den Feierlichkeiten ein Vollsortiment aus Lebensmitteln und Nonfood-Produkten anzubieten, bei dem die diese entscheiden könnten, welche Produkte sie erwerben möchten. Diesem Angebot gingen eine intensive Planung, Verhandlung mit den Herstellern und verbindliche Bestellungen voraus, die bereits vor mehreren Monaten abgeschlossen wurde, sagt Grüneisen. „Wir sehen uns gegenüber unseren Lieferanten an diese Bestellung gebunden. Daher spielen andere Faktoren bei unserem diesjährigen Angebot keine Rolle. Für das kommende Jahr gibt es noch keine entsprechende Planung“, sagt Grüneisen.

„Der erste Januar ist der Tag mit der höchsten Feinstaub-Belastung im gesamten Jahr“, gibt Ute Dauert, Expertin für Luftqualität vom Umweltbundesamt zu bedenken. Etwa 4500 Tonnen Feinstaub werden an Silvester in einer einzigen Nacht freigesetzt – das entspricht der Menge von fast 16 Prozent der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubmenge. Für die Inhaber ein Grund, umzudenken.

Im Kreis Mettmann stehen die Windges aus Erkrath mit ihrer Entscheidung unter den klassischen Supermärkten bisher alleine da. Bis auf Edeka Feil in Langenfeld, der noch nie Silvesterböller im Sortiment hatte, bieten alle anderen Rewe- und Edeka-Filialen weiterhin Feuerwerkskörper an. Eine Tendenz, ob sich der Trend in den nächsten Jahren auch in anderen Filialen durchsetzen wird oder nicht, kann Edeka-Pressesprecherin Simone Erkens nicht vorhersehen. „Die Thematik wird zwar in den Medien breit diskutiert, allerdings handelt es sich in ganz Deutschland um Einzelfallentscheidungen im unteren zweitstelligen Bereich. Das sind noch zu wenige, um eindeutige Prognosen zu stellen.“ Sie wies ebenfalls darauf hin, dass Feuerwerkskörper bereits ein oder ein halbes Jahr vor Silvester bestellt werden müssen. Durch die Vorlaufzeit sei der Verzicht auf den Verkauf von Böllern und Raketen ein „langfristiger Prozess“. „Ich gehe davon aus, dass die einzelnen Kaufleute erst einmal schauen werden, welche Auswirkungen die Entnahme aus dem Sortiment hat und auf der Basis entscheiden“, sagt sie.

Thomas Bonrath, Pressesprecher von Rewe, glaubt nicht, dass sich in Zukunft weitere Kaufleute gegen den Verkauf von Silvester-Knallereien entscheiden. Dafür sei die Nachfrage zu hoch: „Den Jahreswechsel mit Feuerwerk zu begleiten ist für viele Menschen ein unverzichtbares Ritual. Auch für dieses Jahr rechnen Experten mit einer Nachfrage nach Feuerwerk auf dem hohen Niveau des Vorjahres“, sagt er. Sollten die Kaufleute in den kommenden Jahren Feuerwerkskörper aus dem Sortiment nehmen, dann nur, weil die Nachfrage in diesem Jahr gesunken ist. „Aber im Moment sieht es nicht danach aus.“