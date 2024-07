Katholische Kirchengemeinde Langenfeld/Monheim Ersatz für suspendierten Pfarrer frühestens Mitte 2025

Vorerst wird Pfarrer Dr. Alexander Krylov als Pfarrverweser die Aufgaben von Pfarrer H. übernehmen. Darüber hinaus ist Schwester Roswitha Fahrendorf pastorale Ansprechpartnerin in Langenfeld. Der Fokus der pastoralen Arbeit von Pfarrer H. lag in Monheim, das daher in diesem Bereich stärker von der Suspendierung betroffen ist. Bei den Gottesdiensten fallen die Einschränkungen dort jedoch nicht so spürbar aus wie in Langenfeld. Monheim hat bereits die beiden Kirchen St. Johannes und St. Ursula geschlossen, so dass lediglich in den beiden Hauptkirchen St. Gereon und St. Dionysius Gottesdienste gefeiert werden. „Die haben wir aufeinander abgestimmt“, sagt Alexander Schumacher, zweiter Vorsitzender des Monheimer Kirchenvorstands. Messen werden dort an den Sonntagen nacheinander abgehalten.