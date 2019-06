Einkaufen : Erdbeeren haben jetzt Hochsaison

Nun ist Gelegenheit, Erdbeerkonfitüre, zum Beispiel in der Kombination mit Rhabarber, zu kochen.

In Langenfeld, Monheim und Umgebung ist Erdbeer-Ernte in vollem Gange. „Die Liebhaber der roten Früchte kommen jetzt voll auf ihre Kosten und können bis in den Herbst hinein schlemmen“, teilt der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer mit.