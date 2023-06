Parkanlagen in Langenfeld und Monheim Eine Pause im Park

Unter großen alten Bäumen sitzen, ein Buch lesen oder in der Mittagspause eine Kleinigkeit essen: Im Sommer laden die Parks in Langenfeld und Monheim zum Entspannen und Seele baumeln lassen ein. Klein aber hübsch angelegt ist beispielsweise der Marienburgpark an der Parkstraße in Monheim. Der nahm mit dem Rheinbogen im Rahmen der Euroga 2002 als eines von 120 Projekten an der grenzüberschreitenden regionalen Zusammenarbeit teil. In der rund 1,7 Hektar großen Anlage und im Rheinbogen gehen Erholung, Natur und Kultur eine Verbindung ein.