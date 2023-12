Feiertags-Kriminalität in Langenfeld/Monheim Hausbewohner weg – Einbrecher da

So brachen zwischen Montag, 18., und Samstag, 23. Dezember, Unbekannte in eine Parterrewohnung an der Von-Velbrück-Straße in Langenfeld ein. Die Täter kamen über den Balkon. In der Nacht auf Samstag, 23. Dezember, zwischen 19.40 und 1.15 0Uhr, stahlen Unbekannte aus einem Bungalow am Feldhauser Weg ein Ausweisdokument, einen Führerschein und eine Bankkarte. Am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, wurde ein Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Webestraße gemeldet. Die Täter stiegen zwischen 13 und 19.30 Uhr durch ein Fenster ein. Den gleichen Weg nahmen Unbekannte, die am 26. Dezember zwischen 14.30 und 19 Uhr in eine nicht näher verortete Doppelhaushälfte einbrachen.