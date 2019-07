Langenfeld/Monheim : Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld

LANGENFELD/MONHEIM Schmuck und Bargeld haben Einbrecher am Samstag aus einem Einfamilienhaus an der Hohlstraße in Langenfeld gestohlen.

Laut Polizei hatten sie irgendwann zwischen 16.30 und 19.30 Uhr gewaltsam die Terrassentür aufgehebelt. Dann durchwühlten sie sämtliche Räume nach Wertsachen. Zusätzlich zur Beute richteten sie einen Schaden in Höhe von etwa 900 Euro an. Noch unklar ist der Polizei die Beute eines Wohnungseinbruchs in Monheim. Zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 12.45 Uhr, waren die Täter auf noch nicht geklärte Weise in ein Mehrfamilienhaus an der Weddinger Straße gelangt. Dort bohrten sie die Tür einer Wohnung auf und durchsuchten die Räume.

Hinweise an die Polizei in Langenfeld unter Tel. 02173 - 288-6310, in Monheim unter Tel. 02173 - 9594-6350.

(mei)