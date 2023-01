Langenfeld/Monheim Einbrecher stehlen Kaffee und einen Tresor

In Monheim sind bislang unbekannte Tatverdächtige am frühen Donnerstagmorgen, 19. Januar, in die Filiale eines Discounters an der Benzstraße eingebrochen. Gegen 2.15 Uhr löste der Einbruchsalarm des Geschäftes aus. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Einbrechern verlief negativ. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sie ein Fenster aufgehebelt, um so in das Gebäude einzudringen. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird derzeit noch ermittelt.