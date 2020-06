LANGENFELD/MONHEIM : Einbrecher stehlen Arbeitsfahrzeug

LANGENFELD/MONHEIM Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in das Langenfelder Restaurant „Celtic Corner“ an der Solinger Straße/Ecke Marktplatz eingebrochen. Auch aus Monheim meldet die Polizei einen nächtlichen Einbruch.

Bereits In der Nacht zu Samstag haben in Monheim bislang unbekannte Täter ein Arbeitsfahrzeug von einem Firmengelände an der Baumberger Chaussee entwendet. Die Einbrecher verschafften sich Zugang auf das Außengelände des Händlers für Arbeitsfahrzeuge, in dem sie ein Element des Metallzauns abschraubten. An einem Buggy der Firma „John Deere" überbrückten sie nach Polizeiangaben das Zündkabel und fuhren damit davon. Am Samstagmittag habe ein Spaziergänger den Buggy am Rand eines Feldes an der Knipprather Straße gefunden. Womöglich war der Buggy gegen 4 Uhr morgens entwendet worden. Eine Anwohnerin hatte laut Polizeibericht zu diesem Zeitpunkt laute Motorengeräusche gehört. Hinweise an die Polizei in Monheim, Tel. 02173 - 9594-6350,