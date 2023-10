Zahlen steigen landesweit Mehr Einbrüche in Langenfeld und Monheim

Langenfeld/Monheim · Um 15 Prozent in Monheim und sogar 27 Prozent in Langenfeld sind die Einbruchszahlen in den ersten Monaten des Jahres gestiegen. Damit nähern sie sich dem Vor-Corona-Niveau. Kreisweit ist die Einbruchsrate sogar um 32,5 Prozent angestiegen.

08.10.2023, 14:08 Uhr

Die Zahl der Einbrüche in Langenfeld und Monheim steigt wieder an, nach den Corona-Jahren finden Einbrecher nun wieder verlassene Häuser vor. Foto: dpa/Silas Stein

Um kurz nach 23 Uhr klingelt das Telefon. Die Familie aus dem Kreis Mettmann macht Urlaub, die Kinder schlafen schon lange, die Eltern sitzen noch beisammen und unterhalten sich. Die ersten Anrufe haben sie nicht gehört. Die Nachbarin meldet sich, ein Fenster stünde offen – ob das so richtig sei. Sie habe auch schon die Polizei alarmiert.