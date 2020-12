Talstraße und Salzburger Straße : Einbrecher öffnen gewaltsam Fenster und Terrassentür

LANGENFELD/MONHEIM Die Polizei meldet zwei Einbrüche in ein Langenfelder Einfamilienhaus und in eine Monheimer Wohnung, bei denen ihr die Beute aber nach eigenen Angaben nicht bekannt ist.

Am Montag öffneten irgendwann zwischen 15.10 und 21 Uhr an der Talstraße in Langenfeld Unbekannte bei einem freistehendes Einfamilienhaus gewaltsam ein Erdgeschossfenster. Dann durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Der Schaden am Fenster soll mehrere hundert Euro betragen. Hinweise an die Polizei in Langenfeld, Tel. 02173 288-6310.