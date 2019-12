Merkblätter erhältlich : Ein Tier zum Fest: Veterinäramt gibt Tipps

Kreis Mettmann Vor dem Kauf von Hund, Katze oder Kaninchen sollten wichtige Fragen geklärt werden, raten Experten.

(gut) Alle Jahre wieder stehen Tiere besonders bei Kindern ganz oben auf der Weihnachts-Wunschliste. Die Erfüllung eines solchen Wunsches sollte jedoch wohlüberlegt sein. „Tiere sind keine Sachen“, gibt das Veterinäramt des Kreises zu bedenken, und deshalb sollten zum Wohle der Tiere zunächst einige wichtige Fragen geklärt sein: Ist die Tierart bei allen Familienmitgliedern erwünscht? Gibt es in der Familie allergische Reaktionen auf Tierhaare oder Heu? Ist das Kind alt genug, um mit der Pflege des Tieres nicht überfordert zu sein? Was geschieht mit dem Tier in der Urlaubszeit? Kennen Sie das maximale Alter des Tieres? Kaninchen können bis zu zehn, Hunde und Katzen bis zu 20, Graupapageien bis zu 70, Schildkröten bis zu 120 Jahre alt werden.