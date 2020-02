Kommentar : Ein guter Tag für den lokalen Sport

Monheim/Langenfeld Ein guter Tag für den Sport in beiden Städten: In Monheim ist am Dienstag der neue Kunstrasenplatz im Heinrich-Häck-Stadion feierlich eröffnet worden. Und fast zeitgleich beschlossen die Stadtpolitiker im Langenfelder Sportausschuss einstimmig, das Kleinspielfeld des SSV Berghausen in einen zweiten großen Kunstrasen-Platz zu erweitern.

CDU, SPD und Grüne hatten mit Blick auf den regen Trainingsbetrieb der SSV-Kicker aus Bezirksliga, Kreisliga A und den Jugendteams hierzu eigene Anträge noch für den diesjährigen Haushalt eingereicht. Doch nach dem Einwand des Fachbereichsleiters, dass das Langenfelder Gebäudemanagement dies nicht vor 2022/23 hinbekommen könne, verschoben sie das Berghausener Projekt um zwei Jahre nach hinten. Immerhin ist es ein weiteres Signal, die Sportstätten weiter auf Vordermann zu bringen. Beide Städte können sich – im Gegensatz zu anderen Kommunen – solche Investitionen in Sport und Vereinswesen leisten. Das tun sie und das ist gut so!