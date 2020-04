Langenfeld/Monheim digitaler Hausunterricht : Unterricht zu Hause läuft „erstaunlich gut“

Langenfeld/Monheim Viele Lehrer betraten mit dem digitalen Fernunterricht Neuland. Einigen Schülern fällt der digitale Dialog schwerer, weil es an Endgeräten mangelt.

Knall auf Fall katapultierte die Landesregierung per Erlass den Schulunterricht zum 16. März in die virtuelle Welt. Die RP hat nachgefragt, wie es mit dem digitalen Hausunterricht klappt?

Wohl dem, der nicht unvorbereitet in diese neuartige Lehrsituation geraten ist. Für das Otto-Hahn-Gymnasium in Monheim zahle sich nun aus, dass es bereits seit zwei Jahren mit einem sehr ausgereiften Medienkonzept arbeitet und jeder Schüler ein personalisiertes IPad besitzt, sagt Schulpflegschaftsvorsitzende Alexandra Dieterle. Vor kurzem wurde das Gymnasium sogar von Bitkom, dem größten Digitalverband Deutschlands, in den Stand der „Smart Schools“ erhoben. Allerdings scheiterte der ursprüngliche Plan, die Schüler nach dem eigentlichen Stundenplan zu Hause arbeiten zu lassen, an der Überlastung des Servers. Die Schüler erhalten ihre Aufgaben über das Aufgabentool, das Material wird digital angehängt oder es steht in verschiedenen Ordnern zum Download bereit. „Inzwischen wurden die Abgabefristen für die von den Lehrern gestellten Aufgaben auch so angepasst, dass es zeitlich auch machbar ist“, urteilt Dieterle. Die Lehrer kontrollieren und korrigieren diese im Home-Office. „Es läuft richtig klasse, gegenteilige Rückmeldungen habe ich nicht bekommen“, so die Elternvertreterin. Die Lehrer seien zum Teil sehr kreativ in der Aufgabenstellung, und nutzen alle erdenklichen Kommunikationskanäle, um den Schülern jeweils auch ein individuelles Feedback zu geben. Einige verschickten Motivationsmails. Die Kinder vermissten natürlich die Sozialkontakte und die persönliche Interaktion.

Ähnlich wie am OHG stehen an der Peter-Ustinov-Gesamtschule (PUG) die Lehrer zu den üblichen Unterrichtszeiten zum Live-Chat zur Verfügung, um Fragen zu beantworten. Auch das PUG ist inzwischen von den Tagesfristen zur Bearbeitung der Aufgaben abgerückt, so dass sich die Schüler die Zeit freier einteilen können, berichtet die Schulpflegschaftsvorsitzende Susanne Vincenz. „Sicherlich läuft der Hausunterricht je nach Fach und Lehrer unterschiedlich gut.“ Viele seien bemüht, die Aufgaben trotz der eingeschränkten Mittel abwechslungsreich zu gestalten. Ein Handicap sei, dass erst die Schüler ab Klasse 9 mit IPads ausgestattet sind, die unteren Klassen müssten sich mit ihren Handys behelfen. Das erschwere die Abläufe, weil Aufgaben fotografiert oder eingescannt werden müssten. Auch wenn sie gelegentlich Aufgaben kontrollieren müsse, fühle Sie selbst als Mutter aber nicht mehr gefordert als sonst. Anders sieht das bei Elisabeth van der Bijl aus, deren 13-jähriger Sohn am heimischen PC hin und wieder der Versuchung nicht widerstehen kann, sich mit einem Klick in die Spielewelt zu begeben. Während ihre 17jährige Tochter sehr selbstständig und zuverlässig arbeite, könnte der pubertierende Sohn aus dieser Situation als Verlierer hervorgehen, fürchtet sie. „Das darf hier nicht zu lange dauern.“

Achim Nöhles hat die Zufriedenheit der Eltern mit dem digitalen Bildungsangebot der Schule am Lerchenweg sogar schon per Umfrage erhoben. Das Kollegium wollte wissen, ob die Aufgaben zu schwer oder zu viel sind. 49 Prozent der Schüler gaben an kaum elterliche Hilfe zu benötigen, bei 20 Prozent geht es nicht ohne. 30 Prozent haben große Probleme mit der Technik, 53 Prozent finden das Angebot hilfreich, um den Tag zu strukturieren, nur 29 Prozent empfinden es als belastend. Nöhles räumt ein, dass man sich bisher kaum mit dem Internetplattform IServ befasst hatte, aber er sei erstaunt, wie viel die nicht so Internetaffinen Kollegen dazugelernt hätten, alle seien von den digitalen Möglichkeiten fasziniert. „Das hat uns einen richtigen Digitalisierungsschub gegeben.“ Leider sei nicht jeder Haushalt mit den geeigneten Endgeräten ausgestattet. Zur Not werden für Schüler in ihren Spinden ausgedrucktes Material deponiert. Er weiß also, dass „wir nicht jedes Kind in gleicher Weise erreichen, daraus können sich Defizite entwickeln.“