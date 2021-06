Polizei weist auf anhaltende Serie hin : Diebstahl von Auto-Katalysatoren häuft sich seit Monaten

LANGENFELD/MONHEIM Seit etwa einem halben Jahr häufen sich laut Polizei im Kreis Mettmann Diebstähle von Katalysatoren an Autos und Lastwagen. „Insgesamt wurden seit November 2020 mehr als 50 solcher Fälle gezählt“, sagt ein Polizeisprecher.

Auch nach der Festnahme zweier aus Osteuropa stammender Männer auf frischer Tat in Monheim im April habe es weitere Katalysatoren-Diebstähle gegeben, allein in dieser Woche zwei Fälle im Kreisgebiet. „Katalysatoren stellen ein zunehmend beliebtes Diebesgut dar“, betont der Polizeisprecher. Denn deren Kern (Monolith) sei mit den Edelmetallen Platin, Palladium und Rhodium beschichtet. „Deren Wert ist in den letzten Jahren stark angestiegen.“ In der Regel werden die Katalysatoren von Autos ausgebaut, die im öffentlichen Verkehrsraum parken, merkt der Polizeisprecher an. Betroffen seien aber auch Fahrzeuge auf dem Gelände von Autowerkstätten oder -händlern. „Die Täter bevorzugen ältere Auto-Modelle, da bei diesen der Katalysator noch gut erreichbar in der Mitte des Wagenbodens liegt.“ Bei jüngeren Modellen sei er wesentlich schwerer zu erreichen. Nach dem Aufbocken mit einem Wagenheber bauen Täter den Katalysator rasch mit Flex, Elektrosäge, Auspuff- oder Kettenrohrabschneider aus.