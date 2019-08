Einkaufen : Die Verbraucher entdecken Mangold wieder

Langenfeld/Monheim Besonders beliebt sind die bunten Varianten.

Auch wenn der Hochsommer vorbei ist, bis zu den ersten Nachtfrösten ist es noch Wochen hin, und so kommt noch allerlei Gemüse aus heimischem Freilandanbau täglich frisch auf den Markt – zum Beispiel Mangold. Das mit Zucker- und Futterrüben verwandte Gemüse hat laut Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt. Zunächst vor allem als Spinatersatz für Kleinkinder angebaut, werde Mangold inzwischen wieder vielseitig verwendet. Die fleischigen Stiele können ähnlich wie Spargel zubereitet werden. Dann wird das Blattgrün als püriertes Gemüse wie Spinat zubereitet. Aber Mangold kann mehr: So können die Blätter ähnlich wie eine Kohlroulade mit Hackfleisch gefüllt werden. „Blattgrün und Stiele können aber auch zusammen verwendet werden, so zum Beispiel gehackt und gedünstet als Beilage zu Fisch“, empfiehlt der Branchenverband. Zusammen mit mediterranen Kräutern erinnere das Gemüse an den Urlaub am Mittelmeer. Besonders beliebt: die bunten Varianten des Mangolds. Die Stiele können die Farben weiß, gelb, orange, rot und violett besitzen. Im Handel sind normalerweise ganze Pflanzen erhältlich, die komplett abgeschnitten wurden. „Eingeschlagen in ein feuchtes Tuch, können sie für einige Tage im Kühlschrank gelagert werden“, so die Gemüsebauer.