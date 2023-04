Langenfeld und Monheim Die Ostergottesdienste auf einen Blick

In der Erlöserkirche findet am Gründonnerstag, 18 Uhr, ein Gottesdienst mit Abendmahl statt. Karin Königsmann ist die dann amtierende Pfarrerin. Der Karfreitags-Gottesdienst mit Abendmahl beginnt um 11 Uhr (mit Pfarrer Dominik Pioch). Die Gemeinde lädt für Samstag, 8. April, 22 Uhr, zur Osternacht mit Abendmahl ein. „Vom Dunkel ins Licht. Vom Tod zum Leben“ lautet das Motto. In der Osternacht feiert die Gemeinde, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass Gott stärker ist als der Tod. Er hat Christus an Ostern zu neuem Leben auferweckt. Begonnen wird in der dunklen Kirche. Die Gläubigen erleben, wie das Osterlicht sich nach und nach ausbreitet und alles mit neuem Leben erfüllt. Am Sonntag gibt es in der Erlöserkirche an der Hardt um 11 Uhr am 9. April einen Gottesdienst.