Stadtgespräch : „Bei uns ist das Wohnzimmer eine Kinderdisco“

Langenfeld/Monheim Die singenden Mütter Myriam Koudsi und Chris Koziel über ihre jecken Familien.

Chris Wenn wir keine Auftritte haben, verbringen wir diese Zeit gerne mit Freunden und der Familie. Ausnahmslos jeder ist verkleidet, und schon wochenlang wird an den Kostümen geplant und auch gebastelt. Wir haben eine riesen Freude an den Verkleidungen und unseren aufgeregten Kindern. Ganz besonders aber ist für uns der Rosenmontag. Der Monheimer Umzug ist für uns und die Kids ein echtes Highlight.



Myriam Ja, am Rosenmontag sind wir immer alle zusammen und fallen mit unseren vielen Kindern bei der Schwester von Chris ein. Alle sind verkleidet und spielen im Garten. Der grenzt direkt an die Straße, an dem der Monheimer Zoch vorbeiführt. Das ist einfach perfekt. So können wir alle entspannt gemeinsam feiern und die Kinder haben Auslauf, können toben und spielen und dürfen natürlich Kamelle fangen bis zum Umfallen.