Angebote in Langenfeld und Monheim Was die Seen in der Region zu bieten haben

Aus einer ehemaligen Kiesgrube sind die Widdauen Seen I und II in Langenfeld entstanden. Die gesamte Anlage bietet eine gute Infrastruktur mit Toiletten, Grillplätzen, großzügigen Unterständen und einem guten Angebot an Parkflächen. Beide Seen sind allerdings an Vereine verpachtet und eingezäunt, sodass nur deren Mitglieder in den Genuss kommen, dort zu angeln oder zu tauchen. Angler können hier Gras- und Spiegelkarpfen, Barsche und Zander, zahlreiche Süßwasserkrebse, Aale und große Welse fangen. Der Uferbereich ist üppig bewachsen. Taucher schätzen „die gute Sicht unter Wasser, viel Fisch und Wasserpflanzen, markante Abbruchkanten und ein kleines Wrack“, wie sie auf Taucherseite taucher.net loben. Tauchen dürfen hier Mitglieder des Tauch-Sport-Clubs Mettmann. Der Verein bietet auch Schnupperkurse an, allerdings zunächst im Hallenbad in Mettmann.